YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çukurova Bölgesi, HESTOUREX Fuarı'nda tanıtıldı

Çukurova Bölgesi, HESTOUREX Fuarı'nda tanıtıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova'nın sağlık ve spor turizmi potansiyeli 6-9 Nisan tarihleri arasında Antalya Expo Center'da gerçekleştirilen Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı'nda (HESTOUREX) tanıtıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen HESTOUREX Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı'nın açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile turizm, sağlık ve spor dünyasının temsilcileri katıldı.

150 ülkeden 4 bin kişilik alım heyetinin katılımıyla gerçekleşen fuarda, Çukurova Kalkınma Ajansı stant açarak bölgenin sağlık ve spor turizminin tanıtımına destek sağladı. Çukurova standında, Adana ve Mersin'in sağlık ve spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri yer alarak, bölgenin bu alandaki olanaklarını en iyi şekilde tanıtma imkanı buldular. Fuarın açılış gününde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak Çukurova standını ziyaret ederek, bölgenin sağlık ve spor turizmi olanaklarıyla ilgili bilgi aldı.

40 binin üzerinde ikili iş görüşmesinin yapıldığı fuar boyunca, bölgede faaliyet gösteren sağlık ve spor kuruluşlarının temsilcileri de iş bağlantıları kurmak ve mevcut bağlantılarını güçlendirmek amacıyla çaba sarf ettiler. Yapılan ikili görüşmeler neticesinde çeşitli ticari anlaşmalar imzalanırken, kısa ve orta vadede geliştirilebilecek ticari işbirliklerinin ilk adımları da atıldı.

(ELF-Y)



10.04.2017 15:26:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER