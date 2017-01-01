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Rektör Çomaklı, fakülte incelemelerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakülte ziyaretlerine devam ediyor.

Üniversitenin tüm birimlerini gezerek yerinde inceleme yapan Rektör Çomaklı, dekanlar ve akademisyenle toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunuyor.

Çomaklı ziyaretler kapsamında, Diş Hekimliği, Fen, Eczacılık, Turizm, Güzel Sanatlar, İletişim, Veteriner ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette birimlerin sosyal ve fiziki yapılarını yerinde inceleyen Çomaklı, Turizm Fakültesi'ni ziyareti sırasında yeni bölümlerin de açılışını yaptı. Öğrencilerin, eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi için yönetim olarak gerekenlerin yapılacağını dile getiren Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu ziyaretlerin gelecekte de devam edeceğini söyledi.

Toplumla Temas Edecek Yüz Bizleriz

Atatürk Üniversitesi'nin 60. yılı dolayısıyla, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin giderek artacağını belirten Rektör Çomaklı, üniversitede yürüyen büyük projelerin olduğunu ve öğretim üyelerinin daima yanlarında olacaklarını söyledi.

Yaklaşık 300 bin öğrencisi olan Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olduklarına da değinen Çomaklı, "Üniversite olarak rol model olup topluma yardımcı olmalıyız, bizlere dokunmalılar çünkü toplumla temas edecek yüz bizleriz. Hocalarımızın bilgisini topluma aktarıp değere dönüştürebilirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum.

Başka Şeyler Söyleme Zamanı

"İşimin hastasıyım, üniversitemizi nasıl şaha kaldırırız bunun mücadelesini veriyoruz diyen Rektör Çomaklı, bu yüzden girişimci, yenilikçi üniversite olma hedefini önümüze koyduk sizlerle birlikte inşallah bu hedefi yakalayıp yeni bir şeyler söyleyeceğiz" dedi.

(ERZ-AT-Y)



10.04.2017 15:27:10 TSI

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