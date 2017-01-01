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Başkan Başsoy'dan Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:20
Başkan Başsoy'dan Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı
Başkan Başsoy'dan Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında: "Polis Teşkilatımız, ülkemizin en eski ve en köklü teşkilatlarından biridir. Büyük fedakârlık, sabır, cesaret, kahramanlıkla aziz milletimizin, barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, terör ve suçla mücadelede sergilediği başarıyla hepimizi gururlandırmaktadır.
1845 yılında kurulan modern polis teşkilatı aradan geçen bir buçuk asrı aşkın zaman içerisinde daima güvenin ve emniyetin sembolü olmuştur. İlimiz özelinde polis teşkilatının çalışmaları, şehrimizin polisiye vaka oranının düşüklüğünde en önemli etkendir.
Türk polisi, özverili çalışmaları ile ülkemizdeki ve şehrimizdeki huzur ve sükûnun teminatıdır. Canları pahasına güvenliğimizi sağlayan polisimiz günümüz hukuk standartları ve donanım açısından da etkili ve yeterli bir konuma ulaşmıştır.
Özellikle 15 Temmuz gecesi ve akabinde yaşanan olaylarda devletin ve milletin yanında aleni tavır sergileyen polis teşkilatı, milletin gözündeki, gönlündeki yerini pekiştirmiş ve hatta daha da yüceltmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlar görevleri başında şehit düşen teşkilat mensuplarına da bu vesile ile Allah'tan rahmet dilerim." dedi.
(FG-AT-Y)

10.04.2017 15:27:45 TSI
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