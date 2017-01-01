10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te fırın denetimi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:22
Bitlis'te fırın denetimi
Bitlis'te fırın denetimi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.
Zabıta ekipleri, fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat faaliyetine uygun üretim yapılması, ekmek taşınmasında açık araçların kullanılmaması konusunda işletmeleri kontrol etti. Ekmek fırınlarında ekmeğin gramajı, fırın ruhsatı ve hijyenik şartlara uygunluğu konusunda denetim yapan Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eksikliği bulunan işletmelere gerekli uyarıları yaparak, örnek işletme sahiplerini de tebrik etti.
Zabıta ekipleri, hijyen kuralları ve sağlıklı gıda tüketimine yönelik yapılan iş yeri denetimlerinde, imalathanede istenilen şartlara uygunluğu, malzemelerin son kullanma tarihi gibi kontroller yaparak, halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzlukları denetledi.
(VO-MSA-Y)

10.04.2017 15:29:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Ahlat'ta Polis Haftası kutlandı
YEREL

AHLAT'TA POLİS HAFTASI KUTLANDI
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Yeşil erik cep yakıyor
YEREL

YEŞİL ERİK CEP YAKIYOR
Av yasağı öncesi inci kefaline talep arttı
YEREL

AV YASAĞI ÖNCESİ İNCİ KEFALİNE TALEP ARTTI
Selçuklu Oteline yeniden imaj veriliyor
YEREL

SELÇUKLU OTELİNE YENİDEN İMAJ VERİLİYOR
Bitlis'e kar yağışı
YEREL

BİTLİS'E KAR YAĞIŞI
Ahlat'ta kar yağışı
YEREL

AHLAT'TA KAR YAĞIŞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!