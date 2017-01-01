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Bitlis'te fırın denetimi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat faaliyetine uygun üretim yapılması, ekmek taşınmasında açık araçların kullanılmaması konusunda işletmeleri kontrol etti. Ekmek fırınlarında ekmeğin gramajı, fırın ruhsatı ve hijyenik şartlara uygunluğu konusunda denetim yapan Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eksikliği bulunan işletmelere gerekli uyarıları yaparak, örnek işletme sahiplerini de tebrik etti.

Zabıta ekipleri, hijyen kuralları ve sağlıklı gıda tüketimine yönelik yapılan iş yeri denetimlerinde, imalathanede istenilen şartlara uygunluğu, malzemelerin son kullanma tarihi gibi kontroller yaparak, halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzlukları denetledi.

(VO-MSA-Y)



10.04.2017 15:29:52 TSI

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