YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yozgat'ta jandarma ekipleri hatıra ormanı oluşturdu

Yozgat'ta jandarma ekipleri hatıra ormanı oluşturdu



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alana 840 adet fidan dikimi gerçekleştirerek hatıra ormanı oluşturdu.

Alaca yolu üzerinde bulunan 30 dönümlük alana Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve çok sayıda askeri personel tarafından 840 fidan dikimi yapıldı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Hatıra Ormanı adı verilen alana fidanlar dikildikten sonra can suyu verildi.

Fidan dikimi sonunda açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Hatıra Ormanı yapıyoruz. Fidan dikme mevsimi geldi. Dolayısıyla Yozgat'ın çıplak tepelerini ağaçlandıracağız. Çölleşen dünyamızı bulunduğumuz yerden yeşillendireceğiz. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığımız, 840 tane çam fidanı dikiyor. Burası da koruma altına alınacak. Her kurum kendi adına ormanlar yaparak Yozgat'ı daha yeşil hale getireceğiz. Geçen yıl da 1 milyon fidan dikilmiş bu yıl da 1 milyon fidan dikiliyor. Her sene bu sayı artacak. Yozgat'ı daha yeşil bir çevre haline getireceğiz" dedi.

(BMG-UY-Y-)



10.04.2017 15:29:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER