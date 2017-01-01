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Toplu konut bölgesindeki göçebe çadırları kaldırıldı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, göçebe çadırlarını kaldırdı.

Belediye ekiplerince yapılan teftişlerde çevre ve görüntü kirliliği arz eden göçebe çadırları tespit edildi. Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, polise ile müşterek operasyon yaptı. Geçit, Güneştepe, Yunuseli mahalleleri ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresinde bulunan çok sayıda çadır kaldırıldı. 6 kamyon kaba atık toplanırken, kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir için temiz çevrenin önemine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bütün birimlerimizle dört bir yanda hizmet veriyoruz. Mahalle mahalle gezilerek atıklar toplanıyor. Daha temiz Osmangazi için çalışıyoruz " diye konuştu.

(MŞ)



10.04.2017 15:30:17 TSI

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