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AK Parti Fatsa'da tüm teşkilatlar "evet"e kilitlendi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:25
AK Parti Fatsa'da tüm teşkilatlar "evet"e kilitlendi
AK Parti Fatsa'da tüm teşkilatlar "evet"e kilitlendi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sandık görevlileri toplantısı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
AK Parti Fatsa sandık görevlileri eğitim toplantısına, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, partililer ve sandık görevlileri katıldı.

"Saflarımızı sıklaştırdık"
AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar açılış konuşmasında, "16 Nisan gününde bu güzel çalışmaların sonucunda ülkemiz yeni bir sürece daha girecek. Biz de bunun için Fatsa İlçemizin tüm teşkilat kademeleri olarak canla başla gayret gösteriyoruz" dedi.

"Sandık geleceğimizin namusudur"
Sandık üyelerine de seslenen Uçar, "Öncelikle referandumda bu sandıklara sahip çıkacak kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum: Yaptığınız iş bu ülkenin namusudur. Geleceğimizin namusudur. Ne şartla olursa olsun sandığı bırakmayacağınızı biliyorum. Sonuçları bildirdikten sonra sandıkları bırakacaksınız. 15 Temmuz'da şanlı bir direniş göstererek bayrağına ve vatanına sahip çıkan AK kadrolar 16 Nisan'da da sandıklarına sahip çıkacaktır. 'Sandıklarımız namusumuzdur' diyen tüm sandık kurulu üyelerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ise AK Parti Genel Merkezinin hazırladığı sandık görevlilerinin yapması gerekenleri anlatan animasyon filmi izletildi.
(AA-SLH-Y)

10.04.2017 15:32:56 TSI
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