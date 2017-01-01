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Milletvekili Bayram'dan İlçe ve Köy Ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - AK Parti MKYK üyesi ve Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram Erzincan'da ilçe ilçe, köy köy gezerek, 16 Nisan'da Anayasa değişikliği referandumunda neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatıyor.

Erzincan'ın 8 ilçesi ve birçok köyünü ziyaret edip halkın taleplerini dinleyen ve referandumda neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatan Milletvekili Bayram, yaptığı gezi ve ziyaretlerde halkın Anayasa değişikliğine olumlu baktığını ve kararının 'Evet' olduğunu sahada gördüğünü ifade etti.

Bayram, ilçe ve köy ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada; " Bu hafta Erzincan'ımızda 8 ilçemizi ve köylerimizi ziyaret edip halkımızın taleplerini dinledik ve referandumda neden 'evet' denmesi gerektiğini hemşerilerimize anlattık. Yaptığımız ziyaretlerde hemşerilerimizin Anayasa değişikliğine olumlu baktığını ve kararının 'evet' olduğunu çok şükür sahada gördük. Halkımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve 'evet' kararı alan diğer siyasi parti liderlerine desteklerinin tam olması bizleri ziyadesiyle memnun etti.

Ziyaretlerimiz esnasında ilçelerimizde ve köylerimizde eksiklikleri ve yapılması gerekenleri yerinde tespit ederek gerekli çalışmaları başlattık. Hemşerilerimizin ilçeleri ve köyleri için isteklerini yerinde tespit ederek ve anında müdahale ederek gerekli talimatları verdik, inşallah tüm istekleri kısa zamanda hayata geçireceğiz. Ziyaretlerimizde şunu gördük ki hemşerilerimizin kişisel isteklerinden ziyade ilçesi ve köyü için istekleri arzuları var, biz milletin seçtiği temsilcileri olan Milletvekilleri olarak ta bunları çözüme kavuşturmak boynumuzun borcudur dedik ve gerekli çalışmaları başlattık.

Kemah'tan başladığımız ilçe ziyaretlerimizde 'Kemah, İliç, Kemaliye ve Sivas Divriği' Raybüs seferlerinin müjdesini verdik. Bu güzergahta başlayan Raybüs seferleriyle birlikte hemşerilerimize daha konforlu ve hızlı seyahat imkanı sağladık. Raybüs'ün hemşerilerimize uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Yine ilçe ziyaretlerimizde İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzincan arası Anadolujet direk uçuşun 19 Haziran'dan itibaren başlanacağı müjdesini verdik böylelikle haftalık uçuş sayımızı yaklaşık olarak 30'a çıkardık, hemşerilerimize uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Erzincan'ımıza Haftada 2 uçağın gelip gittiği günlerden bugünlere geldik çok şükür. Bu konularda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a ve kıymetli Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

Erzincan'ımız bize güvenip, oy verip bizleri temsilcileri olarak Ankara'ya gönderdiyse taleplerini karşılamakta bizlerin boynunun borcudur. Erzincan'ımız sahipsiz değildir, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın el üstünde tuttuğu memleketi Erzincan'a ve hemşerilerine sahip çıkmakta biz Milletvekillerinin görevidir. Yatırımsa cazibe merkezleri programıyla, ulaşımda, yerel yönetimiyle, eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda ne yapılması gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya özen göstereceğiz. Erzincan'ımız her şeyin en güzeline layık. İhtiyaçlar konusunda halkımız komşu illere mecbur edilmemeli, sağlık alanında hastalarımız Erzurum'a, Trabzon'a ve Sivas'a gönderilmeden Erzincan'ımızda tedavisi olması için gerekli çalışmaları yapacağız ve eksiklikleri tamamlayacağız. Başbakanımızın memleketi Erzincan'a yakışanda budur. Erzincan'ımız Başbakanına sahip çıkıp tarih yazarak 2'de 2 yapıyorsa hizmetin en iyisini getirmekte bizim boynumuzun borcudur." İfadelerini kullandı.

(FG-AT-Y)



10.04.2017 15:34:15 TSI

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