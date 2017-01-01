10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Bayram'dan İlçe ve Köy Ziyaretleri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:26
Milletvekili Bayram'dan İlçe ve Köy Ziyaretleri
Milletvekili Bayram'dan İlçe ve Köy Ziyaretleri

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - AK Parti MKYK üyesi ve Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram Erzincan'da ilçe ilçe, köy köy gezerek, 16 Nisan'da Anayasa değişikliği referandumunda neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatıyor.
Erzincan'ın 8 ilçesi ve birçok köyünü ziyaret edip halkın taleplerini dinleyen ve referandumda neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatan Milletvekili Bayram, yaptığı gezi ve ziyaretlerde halkın Anayasa değişikliğine olumlu baktığını ve kararının 'Evet' olduğunu sahada gördüğünü ifade etti.
Bayram, ilçe ve köy ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada; " Bu hafta Erzincan'ımızda 8 ilçemizi ve köylerimizi ziyaret edip halkımızın taleplerini dinledik ve referandumda neden 'evet' denmesi gerektiğini hemşerilerimize anlattık. Yaptığımız ziyaretlerde hemşerilerimizin Anayasa değişikliğine olumlu baktığını ve kararının 'evet' olduğunu çok şükür sahada gördük. Halkımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve 'evet' kararı alan diğer siyasi parti liderlerine desteklerinin tam olması bizleri ziyadesiyle memnun etti.
Ziyaretlerimiz esnasında ilçelerimizde ve köylerimizde eksiklikleri ve yapılması gerekenleri yerinde tespit ederek gerekli çalışmaları başlattık. Hemşerilerimizin ilçeleri ve köyleri için isteklerini yerinde tespit ederek ve anında müdahale ederek gerekli talimatları verdik, inşallah tüm istekleri kısa zamanda hayata geçireceğiz. Ziyaretlerimizde şunu gördük ki hemşerilerimizin kişisel isteklerinden ziyade ilçesi ve köyü için istekleri arzuları var, biz milletin seçtiği temsilcileri olan Milletvekilleri olarak ta bunları çözüme kavuşturmak boynumuzun borcudur dedik ve gerekli çalışmaları başlattık.
Kemah'tan başladığımız ilçe ziyaretlerimizde 'Kemah, İliç, Kemaliye ve Sivas Divriği' Raybüs seferlerinin müjdesini verdik. Bu güzergahta başlayan Raybüs seferleriyle birlikte hemşerilerimize daha konforlu ve hızlı seyahat imkanı sağladık. Raybüs'ün hemşerilerimize uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Yine ilçe ziyaretlerimizde İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzincan arası Anadolujet direk uçuşun 19 Haziran'dan itibaren başlanacağı müjdesini verdik böylelikle haftalık uçuş sayımızı yaklaşık olarak 30'a çıkardık, hemşerilerimize uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Erzincan'ımıza Haftada 2 uçağın gelip gittiği günlerden bugünlere geldik çok şükür. Bu konularda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a ve kıymetli Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.
Erzincan'ımız bize güvenip, oy verip bizleri temsilcileri olarak Ankara'ya gönderdiyse taleplerini karşılamakta bizlerin boynunun borcudur. Erzincan'ımız sahipsiz değildir, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın el üstünde tuttuğu memleketi Erzincan'a ve hemşerilerine sahip çıkmakta biz Milletvekillerinin görevidir. Yatırımsa cazibe merkezleri programıyla, ulaşımda, yerel yönetimiyle, eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda ne yapılması gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya özen göstereceğiz. Erzincan'ımız her şeyin en güzeline layık. İhtiyaçlar konusunda halkımız komşu illere mecbur edilmemeli, sağlık alanında hastalarımız Erzurum'a, Trabzon'a ve Sivas'a gönderilmeden Erzincan'ımızda tedavisi olması için gerekli çalışmaları yapacağız ve eksiklikleri tamamlayacağız. Başbakanımızın memleketi Erzincan'a yakışanda budur. Erzincan'ımız Başbakanına sahip çıkıp tarih yazarak 2'de 2 yapıyorsa hizmetin en iyisini getirmekte bizim boynumuzun borcudur." İfadelerini kullandı.
(FG-AT-Y)

10.04.2017 15:34:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nisan Ayı Meclis Toplantıları Tamamlandı
YEREL

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTILARI TAMAMLANDI
Engelli Vatandaşlara Engelsiz Hizmet
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARA ENGELSİZ HİZMET
Başkan Başsoy'dan Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı
YEREL

BAŞKAN BAŞSOY'DAN POLİS TEŞKİLATI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA MESAJI
Doğu Anadolu'daki nisan karı çiftçiyi tedirgin etti
YEREL

DOĞU ANADOLU'DAKİ NİSAN KARI ÇİFTÇİYİ TEDİRGİN ETTİ
KUDAKA, Erzincan il gelişim senaryoları konulu çalıştay düzenledi
YEREL

KUDAKA, ERZİNCAN İL GELİŞİM SENARYOLARI KONULU ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ
Vali Arslantaş, Refahiye'de muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

VALİ ARSLANTAŞ, REFAHİYE'DE MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Vali Arslantaş'tan Polis Haftası mesajı
YEREL

VALİ ARSLANTAŞ'TAN POLİS HAFTASI MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!