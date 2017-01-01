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Engelli Vatandaşlara Engelsiz Hizmet



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi engelsiz şehir sloganı ile çıktığı yolda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde görme engelli bantları, engellilere uyumlu kaldırım rampaları, engellilere uyumlu toplu taşıma araçları gibi uygulamalarla birlikte, yıllardır engelli nakil aracıyla engelli vatandaşların kent içi ulaşımlarını sağlıyor.

Çağrı merkezine yapılan başvuru akabinde engelli aracı şehir merkezindeki engelli vatandaşları istediği noktaya bırakıyor ve işinin görülmesi akabinde de bulunduğu yerden alarak evine ulaştırıyor. Özellikle engellilerin hastanelere ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan belediye, kamu kurumlarındaki resmi işlemlerini yürütmek isteyen engellilere de yardımcı oluyor.

Erzincan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada son bir yıl içerisinde birebir hizmet üretilen engelli sayısının 250'yi aştığı belirtilirken, açıklamada ayrıca bu hizmetin engeli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için önemli bir katkı sağladığı da ifade ediliyor.

Engelli aracından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Erzincan Belediyesi'nin 444 9 024 nolu çağrı merkezini arayarak araç talebinde bulunabiliyorlar.

(FG-AT-Y)



10.04.2017 15:34:32 TSI

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