YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlçe Emniyet Amirliği'nden Kaymakam Ersöz'e 10 Nisan Ziyareti

İlçe Emniyet Amirliği'nden Kaymakam Ersöz'e 10 Nisan Ziyareti



(Fotoğraflı)



Mahmut Genç

GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli İlçe Emniyet Amir Vekili Müslüm Arslan Kaymakam Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret etti.

Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret eden İlçe Emniyet Amir Vekili Müslüm Arslan ve Polisler tarafından çiçek takdimi yapıldı.

Kaymakam Ersöz ziyaret esnasında tüm Emniyet Teşkilatının Polis Günü'nü kutlayarak her zaman Polis'in yanında olduğunu belirtti.

(AK-SD-Y)



10.04.2017 15:34:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER