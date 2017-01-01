10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Faruk Çelik, Rışvan Aşiretinin mitingine katıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:30
Bakan Faruk Çelik, Rışvan Aşiretinin mitingine katıldı
Bakan Faruk Çelik, Rışvan Aşiretinin mitingine katıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Rışvanlılar Derneği tarafından düzenlenen mitinge katıldı.
Rışvanlılar Derneği tarafından düzenlenen ve yüzlerce kişinin katılığı mitingde vatandaşlara seslenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kimsenin rengi ve ırkıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Kimin rengi neymiş kimin ırkı neymiş, biz bununla uğraşmıyoruz. Biz insana insanca değer veriyoruz. Yanı başımızda, Suriye'de nükleer silah kullananlar insan olabilir mi. Maalesef insanlıktan nasibini almayanlar, sözüm ona çağdaş diye, medeni diye, insan hakları diye, özgürlük diye mangalda kül bırakmayıp insanları katledenler yanı başımızdalar. Ateş çemberinin içindeyiz. Sizler yüzyıl öncesini bilirsiniz. Şanlıurfa teslim olmadı, namusunu teslim etmedi. Halen o yılların, o kurtuluş mücadelesinin minarelerindeki kurşun izleri duruyor. Urfa dostunu da düşmanını da biliyor. Urfa kiminle yol yürüyeceğini biliyor. Urfa Türkiye'nin çimentosudur. Urfa Türkiye'nin güvencesi, birliğimizin sembolüdür" dedi.
"16 Nisanda kim hayır diyor, bir bakın"
Hayır diyenlerin köklerinin batıya kadar gittiğini dile getiren Bakan Çelik, "Hayır diyenlerin kökleri nereye uzanıyor. Kökleri Hollanda'ya kadar gidiyor, Almanya'ya kadar gidiyor, gizli örgütlere kadar gidiyor. Size ne Hollanda, size ne Almanya, size ne gizli örgütler. Türkiye de sistem öyle olur böyle olur sana ne. Biz sizin sisteminize karışıyor muyuz. Biz senin sistemine karışmayacağız ama Türkiye bağımsız bir ülke, sen gelip Türkiye'nin sistemine karışacaksın. Burası Türkiye, bu şanlı şerefli millet kendi işine kimseyi karıştırmaz. Bir televizyon programında bana Şanlıurfa'dan ne bekliyorsunuz diye sordular. Ben de Şanlıurfalılara güveniyorum dedim. Bu parti seçimi değil, milletvekili seçmiyorsunuz, belediye başkanı seçmiyorsunuz, muhtar seçmiyorsunuz. Bu Türkiye'de yürüyecek bir sistem, hız alabileceğimiz bir sistem değişikliğidir. Partiyle ilgisi yok. Kendi çocuklarınız için, kendi geleceğiniz için, kendi torunlarınız için. Pazar günü yüzde seksenlerin üzerinde oy verin ki 30 tane büyükşehir içerisinde o gece ilan edilmesini istiyorum. O gece televizyonlar diyecek ki 30 büyükşehir içerisinde Peygamberler şehri birinci oldu" şeklinde konuştu.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Bu Rışvan ailesini ben çok iyi tanıyorum. 11 Nisanda mitingimizde bütün aile fertlerimizle, bütün imkanlarımızla, bütün gücümüzle, orada olmayı istiyoruz çünkü Cumhurbaşkanımız gerçekten Şanlıurfa'yı çok seviyor. Bizden umudu ve beklentisi yüksek" ifadelerini kullandı.
(Şİ-SD-Y)

10.04.2017 15:38:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çiftçi evet turunu sürdürüyor
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ EVET TURUNU SÜRDÜRÜYOR
Harran İlahiyatta Hz. Ömer dönemi kurumsallaşma paneli
YEREL

HARRAN İLAHİYATTA HZ. ÖMER DÖNEMİ KURUMSALLAŞMA PANELİ
Viranşehir'de Polis Haftası törenle kutlandı
YEREL

VİRANŞEHİR'DE POLİS HAFTASI TÖRENLE KUTLANDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Şanlıurfa'da
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK ŞANLIURFA'DA
Şanlıurfa'da 11 Nisan coşkusu kortej yürüyüşüyle devam etti
YEREL

ŞANLIURFA'DA 11 NİSAN COŞKUSU KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE DEVAM ETTİ
AK Partiye katılanlara rozet taktı
YEREL

AK PARTİYE KATILANLARA ROZET TAKTI
(Görüntü HD) Siverek'te polis teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlandı
YEREL

(GÖRÜNTÜ HD) SİVEREK'TE POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri
YEREL

ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Başkan Atilla, Özbeklerin Kutlu Doğum etkinliğine katıldı
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, ÖZBEKLERİN KUTLU DOĞUM ETKİNLİĞİNE KATILDI
Mehteranlı Kurtuluş Günü kutlamaları
YEREL

MEHTERANLI KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARI
Şanlıurfa'da ilk ve orta okullara, Kurtuluş Günü tatili
YEREL

ŞANLIURFA'DA İLK VE ORTA OKULLARA, KURTULUŞ GÜNÜ TATİLİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Kültür gecesi yoğun ilgi gördü
YEREL

KÜLTÜR GECESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Şanlıurfa'da cinayet
YEREL

ŞANLIURFA'DA CİNAYET
&quot;Türk Yıldızları&quot; Şanlıurfa'da gösteri yaptı
YEREL

"TÜRK YILDIZLARI" ŞANLIURFA'DA GÖSTERİ YAPTI
Kurtuluş koşusu tamamlandı
YEREL

KURTULUŞ KOŞUSU TAMAMLANDI
Haliliye Belediyesi kırsaldaki yol atağını sürdürüyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ KIRSALDAKİ YOL ATAĞINI SÜRDÜRÜYOR
Ayhan İstanbul'daki Akçakalelilerden evet için destek istedi
YEREL

AYHAN İSTANBUL'DAKİ AKÇAKALELİLERDEN EVET İÇİN DESTEK İSTEDİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
Başkan Demirkol gençlere Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini anlattı
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL GENÇLERE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİNİ ANLATTI
Akçakale Kültür Merkezi hızla yükseliyor
YEREL

AKÇAKALE KÜLTÜR MERKEZİ HIZLA YÜKSELİYOR
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter:
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI HURİYE BİTER:
Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım
YEREL

ŞANLIURFA'DA AK PARTİ'YE KATILIM

EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!