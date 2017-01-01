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Başkan Konak: "Polisimiz canla başla çalışıyor"



Ahmet Hamzaçebi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Polis teşkilatımız canla başla çalışmaktadır diyen Başkan Konak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu onurlu kuruşumuz, polis halk işbirliğini sağlayarak ve bireylerde gereken güveni tesis edip, yerine getirdikleri bu görevlerini bundan böyle de milletten aldığı güç ve destekle başarıyla yerine getireceğine içtenlikle inanıyorum. Ülkemizin, milletimizin huzur güven ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı için de vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatı, köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında bu zorluğu ölçüsünde onurlu görevlerini büyük bir özveri ile mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren, milletimizin huzur ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş Yıldönümü içinde bulunduğumuz Polis Haftası ve Polis Gününü kutluyorum. Bu vesile ile vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, gazilerimize ve emeklilerimize esenlikler diliyorum."

(GC-



10.04.2017 15:38:16 TSI

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