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Romanlar Gününde Başkan Özakcan'a sevgi seli



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Aydın'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama için roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Efeler Ilıcabaşı Mahallesinde etkinlik düzenlendi.

Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde düzenlenen ve büyük bir coşkunlukla kutlanan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğine, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım, Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

7'den 70'e bütün roman vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın her zaman yanlarında olduğu için teşekkür ederek programın açılış konuşmasını yapan Aydın Romanlar Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nün tarihi hakkında kısaca bilgi vererek tüm Roman vatandaşlarının gününü kutladı.



Roman vatandaşların büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladığı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, hiçbir vatandaşı dil, din, ırk, renk, mezhep ayırımı yapmadan kucakladıkları bir dünya görüşü ile hizmet anlayışına sahip olduklarını belirterek, "Bizim dünya görüşümüzde, siyaset anlayışımızda, hiçbir ayrım gözetmeden, dil, din, ırk, renk, mezhep ayrımı yapmadan bir görev anlayışımız var, hizmet anlayışımız var. 30 Mart 2014 tarihinden bu yana Aydın ilimizin Büyükşehir oluşu dolayısıyla merkezde tek ilçe olarak Efeler ilçemiz olmuştu. 3 yılımızı dolduran görev süresini geride bıraktık. Bu 3 yıl görev süremiz içerisinde Aydın'ımıza Efeler ilçemize katılan 56 köy ve 5 beldemiz de dahil olmak üzere yeşil alanları gördüğünüz gibi park alanları haline getirerek kentimizi daha güzelleştirmek, şehrimizi daha yaşanılır, yaşanmak istenen hale getirmek için, bugüne kadar elimizden gelen gayreti gösterdik. Efeler Belediyesi olarak yasal çerçeveler içerisinde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Muhtarlarımızdan bize gelen talepler doğrultusunda temizlik hizmetlerimizden, cenaze defin hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret içinde olduk. Sizlerle de her zaman gönül birliği içinde olduğumuzu bildirmenizi isterim. Bu ülke, Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak 250 bine yakın şehidimizin yattığı Çanakkale'den, İzmir'e kadar uzanan o savaş güzergahında yüz binlerce şehit kanının babaların, anaların, bacıların gözyaşları üzerine kuruldu. 7 den 70'e hepimiz birey olarak Demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıktığımız ölçüde ülkemizde huzur, barış, kardeşlik, mutluluk içinde geleceğe umutla bakan bir Türkiye ortamı yaratabiliriz. Bir deyiş vardır, 'Romanın malını eşeğe yüklemişler dolmamış, keyfini deveye yüklemişler almamış, dünyanın en keyifli insanlarıdır Romanlarımız' Yaşamlarınız boyunca dünyanın en keyifli insanları olmanızı temenni ederim. Hayırlı günler, Hayırlı yaşamlar, Hayırlı bir gelecek dilerim" diyerek referandum ile ilgili de mesaj verdi.

Öğrencilerin ve Roman vatandaşların dans gösterileri ile devam eden kutlamalarda Efeler Belediyesi tarafından vatandaşlara tavuklu pilav, lokma ve ayran ikram edildi. Ilıcabaşı İlkokulu ve Ilıcabaşı Ortaokulu öğrencilerinin kurduğu dans ekiplerinin muhteşem roman dansları gösterisi, dikkatle izlenirken, vatandaşlar minik romanların danslarını görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Program, bütün roman vatandaşların dans etmesiyle son buldu.

(MU-MB-Y)



10.04.2017 15:38:55 TSI

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