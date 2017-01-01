10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muhtarlar birliği kuruluyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:33
Muhtarlar birliği kuruluyor
Muhtarlar birliği kuruluyor
- Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk:
- "Muhtarlar birliğinin kurulması için adımlar atıyoruz"
- "Cumhurbaşkanımıza sunduğumuz taleplerimizden 2'si onaylandı"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, muhtarlar birliğinin kurulması için gerekli adımların atılacağını söyledi.
Samsun'da bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, "Muhtarlar olarak Cumhurbaşkanı'na sunduğumuz bazı taleplerimizden 2 tanesi onaylandı. Bunlardan ilki sosyal güvencesi olmayan muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılması, diğeri ise muhtarlarımızın muhtarlığı bıraktıktan sonra silah ruhsatı harç bedelinin kaldırılması talebiydi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bu taleplerin camiamıza öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Bu iki müjdeyi bizzat Cumhurbaşkanı'nın bize vermesi nedeniyle son derece onurlanmış bulunmaktayız. Yakın bir zamanda da diğer dileklerimizi ileteceğiz. Ama önceliğimiz bizler için acil olan muhtarlar birliğinin kurulmasıdır. Bu hususta gerekli adımları atacağız" dedi.
(ŞB-SLH-Y)

10.04.2017 15:40:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Togar: &quot;Polislerimiz çok önemli ve ulvi vazifeyi yerine getiriyor&quot;
YEREL

BAŞKAN TOGAR: "POLİSLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ VE ULVİ VAZİFEYİ YERİNE GETİRİYOR"
Başkan Yılmaz'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'DAN YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Erdoğan Tok: &quot;Güçlü Türkiye yolunda büyük bir adım için evet&quot;
YEREL

ERDOĞAN TOK: "GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA BÜYÜK BİR ADIM İÇİN EVET"
Başkan Yılmaz: &quot;Olimpiyatlar Samsun için büyük fırsat&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "OLİMPİYATLAR SAMSUN İÇİN BÜYÜK FIRSAT"
Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Samsunspor Teknik Direktörü Özköylü:
YEREL

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZKÖYLÜ:

Polis teşkilatı 172. yaşında
YEREL

POLİS TEŞKİLATI 172. YAŞINDA
Eski CHP İstanbul Milletvekili Tunay:
YEREL

ESKİ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TUNAY:
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
2017 Defolimpik Oyunları'na doğru
YEREL

2017 DEFOLİMPİK OYUNLARI'NA DOĞRU
Bakan Kılıç, yoğun ilgiden konuşamadı
YEREL

BAKAN KILIÇ, YOĞUN İLGİDEN KONUŞAMADI
Yılmaz: &quot;Samsun'un 5 plajını daha Mavi Bayrak ile buluşturduk&quot;
YEREL

YILMAZ: "SAMSUN'UN 5 PLAJINI DAHA MAVİ BAYRAK İLE BULUŞTURDUK"
2017 Defolimpik Oyunları'na doğru
YEREL

2017 DEFOLİMPİK OYUNLARI'NA DOĞRU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Samsun'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ SAMSUN'DA
Mavi Işıklar misafirlerini ağırlıyor
YEREL

MAVİ IŞIKLAR MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR
İlkadım'da 'mega dönüşüm' başlıyor
YEREL

İLKADIM'DA 'MEGA DÖNÜŞÜM' BAŞLIYOR
Kayıp kargası &quot;Çirkin&quot;i bulana para ödülü verecek
YEREL

KAYIP KARGASI "ÇİRKİN"İ BULANA PARA ÖDÜLÜ VERECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!