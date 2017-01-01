10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polisler trafik cezası yazmadı, çiçek hediye etti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:35
Polisler trafik cezası yazmadı, çiçek hediye etti
Polisler trafik cezası yazmadı, çiçek hediye etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Özdere
NİĞDE (İHA) - Niğde'de polis ekipleri yol kontrol uygulamasında sürücülere ceza kesmek yerine çiçek hediye ettiler.
Altunhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan yol kontrolü bugün daha farklı oldu. İlçe Emniyet Amiri Ali Aydın ve ekibi 10 Nisan Polis Günü nedeniyle sürücülere ve yolcular sürpriz yaptı. Yolda çiçeklerle karşılaşan vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür ettiler. Kontrol noktasına Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı bu anlamlı davranışlarından dolayı polisleri ve Emniyet Amiri Ali Aydın'ı tebrik etti. Kaymakamı Kayabaşı ayrıca vatandaşlarla sohbet etti.
(HÖ-YE-AÖ-Y)

10.04.2017 15:43:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli çanta ile sürpriz kutlama
YEREL

ŞÜPHELİ ÇANTA İLE SÜRPRİZ KUTLAMA
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
YEREL

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
Niğde Belediyesi'den Geri Dönüşümde örnek proje
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ'DEN GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK PROJE
Belediye Meclisi Nisan Dönemi Toplantısını Yaptı
YEREL

BELEDİYE MECLİSİ NİSAN DÖNEMİ TOPLANTISINI YAPTI
Niğde Belediye Başkanı Akdoğan'dan Polis Teşkilatı'na kutlama mesajı
YEREL

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI AKDOĞAN'DAN POLİS TEŞKİLATI'NA KUTLAMA MESAJI
Gazeteciler Cemiyeti Polis Haftasını pasta keserek kutladı
YEREL

GAZETECİLER CEMİYETİ POLİS HAFTASINI PASTA KESEREK KUTLADI
Niğde'de polis haftası kutlandı
YEREL

NİĞDE'DE POLİS HAFTASI KUTLANDI
Muhasebeciler 27. Anadolu platformu Niğde'de buluştu
YEREL

MUHASEBECİLER 27. ANADOLU PLATFORMU NİĞDE'DE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!