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Büyükşehir Meclisi'nde encümen ve komisyon üyeleri seçildi



(Fotoğraflı)



Adem Akalan

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Menderes Türel, başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste, encümenler ve 2017 yılının komisyon üyeleri belirlendi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde encümenliğe AK Partili Mesut Kocagöz, Enver Aputkan, Ruhi Beşiktaş, Can Kasapoğlu, İsmail Avşar gizli oy seçimiyle oylanarak seçildi. Oylamaya CHP ve MHP grubu aday göstermedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2017 yılının komisyon üyeleri de belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu 9 üyeden oylanırken, komisyona, AK Partili Bahattin Bayraktar, Mustafa Erkan Ersoy, Halit Çilengir, Halil Karataş, Süleyman Acar, Mustafa Eroğlu, CHP'li Faik Çıtak ve Songül Başkaya ile MHP'li Mehmet Balık seçildi. Diğer komisyonlar ve üyeler şu şekilde belirlendi:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: AK Partili Abdurrahman Yılmaz, Esat Göyük, Kerim Başkaptan, Cenk Halil Bayaz, Hasan Ali İrban, Ahmet Büyükakça, CHP'li Erkan Demirci, Oytun Eymen Doğmuş ve MHP'li Selçuk Senirli

Çevre ve Sağlık Komisyonu : AK Partili Hasan Fevzi Yılmaz, Ali Kurşunlu, Hüseyin Özbek, Kemal Sarıyıldırım, Ercan Merthatun, Muhammet Ural, CHP'li İsmet Tok, Seyfi Arıkan ve MHP'li Zihni Asiltürk

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: AK Partili Halil Akar, Musa Yücer, Erol Demirhan, Erdeniz Yavuz, Orhan Avcı, Halil Öztürk, CHP'li Arzu Yıldırım, Erdal Ramazan Altaca ve MHP'li Cengiz Büyükgebiz

Ulaşım Komisyonu: AK Partili Ramazan Etli, Yaşar Sözen, Rasim Elçi, Ercan Ak, İsmail tosun, Sadullah Bayar, CHP'li Yusuf Kumbul, Sami Altun, MHP'li Ali Baki Sarıca

İsim Verme Komisyonu: AK Partili Yusuf Göven, Hüseyin Torun, İbrahim Köseoğlu, CHP'li Halil Arıkan ve MHP'li Emin Çağlar

Kadın Erkek Fırsat Komisyonu: AK Partili Ali Rıza Zorlu, Fırat Demirci, Mehmet Uyar, CHP'li Arzu Yıldırım ve MHP'li Mustafa Tuna



Bahattin Bayraktar: "Hollanda hükümeti yasa dışı gruplara destek veriyor"

Mecliste grup sözcüleri de gündem dışı söz aldı. Alacakları kararların Antalya'ya hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, Hollanda'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı uygulamalara değindi. Bayraktar, "Hollanda hükümeti yasa dışı gruplara destek veriyor. Bizim bakanlarımız oraya gidince neler yaşattılar gördük. Hollanda hükümetini kınıyorum. Hollandalı vatandaşlarla bir sıkıntımız yok" dedi.

Tuncer: "23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı beraber kutlayalım"

Polis Teşkilatı'nın 172. Yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer, "23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramımızı Cumhuriyet Meydanı'nda ya da bir meydanda sizin önderliğinizde kutlamak istiyoruz" dedi. Belediye Başkanı Menderes Türel'de, Tuncer'e, "Seve seve bu teklifinizi kabul ediyorum. Bize de yakışan bu olur. Bende vali beyle bu konuyu konuşacağım. Malum bu durum valiliğin izni olmadan olmuyor" diyerek destek verdi. Öte yandan Pazar günü sandık başına gideceklerini ifade eden Tuncer, halkın sandık başına gitmesini isteyerek konuşmasını tamamladı.

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de Polis Teşkilatı'nın 172. Yıl dönümünü kutladı.

(AA-



10.04.2017 15:44:41 TSI

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