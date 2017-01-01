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Artvin'de Polis Haftası Etkinlikleri



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ARTVİN (İHA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. kuruluş yıl dönümü ve 'Polis Haftası' dolayısıyla Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Emniyet mensuplarını makamında karşılayan Vali Doğanay'a çiçek takdim edildi. Misafirleri ile makam da bir süre görüşen Vali Doğanay, tüm emniyet teşkilatının bu anlamlı gününü kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğanay, kabulde yaptığı konuşmada, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladığını belirtti.

Emniyet teşkilatının sahip olduğu 172 yıllık tecrübesine, eğitimli personeli ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojik altyapıyı da eklediğini ifade eden Doğanay, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımız, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir. İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olmanın bilinci içinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan tüm emniyet camiasının 10 Nisan Polis Bayramı'nı kutluyor bu vesile ile Artvin'imizin bir huzur şehri olması amacıyla büyük bir sorumluluk ve fedakarlık içinde görevlerini ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına aileleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve huzurlu ömürler diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ise polis teşkilatı ile hafta boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetleri hakkında Vali Doğanay'a bilgi verdi.

(HFD-ÖS-Y)



10.04.2017 15:45:02 TSI

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