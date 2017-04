YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) – Muş Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz darbe girişiminde polis teşkilatının duruşunun herkesi onurlandırdığını belirterek, "Bu duruş bizleri gururlandırmış ve polis teşkilatımız şanlı mazisine yakışır bir tavır sergilemiştir" dedi.

Muş'ta Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla polisevinde düzenlenen yemeğe Vali Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şehit polis Yücel Kurtoğlu'nun ailesi ile polisler katıldı. Burada programın açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emniyet teşkilatının; toplumun huzur ve güvenini sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla görevli olduğunu söyledi. Aktaş, "Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünde bizimle birlikte olan siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Emniyet teşkilatı, toplumun huzur ve güvenini sağlamak, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak, demokratik değerler içinde ve kanunlar çerçevesinde yalnızca meşru iradenin emirleri doğrultusunda görevini ifa ederken, aziz milletimizin desteğine her zaman mazhar olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında polis teşkilatımız, milletimizle birlik, beraberlik içerisinde demokrasiye sahip çıkması ve birlikte hareket etmesiyle ülkemiz çok önemli bir imtihandan alnının akıyla çıkmış ve dünya tarihinde ibretle gösterilecek bir destan yazmıştır. Mensubu olmakla şeref duyduğum emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünde başta büyük önder Atatürk olmak üzere vatan için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, değerli meslektaşlarımıza ve emeklilerimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünde düzenlemiş olduğumuz yemeğe teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Vali Seddar Yavuz ise, tarihi şan ve şerefle dolu polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutladığını kaydetti. Polislere sağlıklı, huzurlu görevler temennisinde bulunan Vali Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi polis teşkilatımız bir kolluk kuvveti olarak hükümetimizin ve devletimizin emrinde, meşru seçilmiş iktidarın görev tanımı içinde ve yine kanunlar çerçevesinde görev yapan bir vazife ordusudur. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın zorluğunu anlatmaya gerek yok. Maalesef İslam dünyası ve gönül coğrafyamız kan ve gözyaşıyla yoğrulmaya devam ediyor ve bu kan, gözyaşı ve savaş kapımızda duruyor. Bu anlamda ülkemizde can ve mal emniyetinin sağlanması, diğer taraftan terör örgütleri ile terbiye edilmek istenen Türkiye'nin etkin bir terörle mücadele etmesi, sizin özverili, fedakarca çalışmalarınız sayesinde iyi bir noktaya geldi. Bu ülkede küresel güçlerin maşası olan terör örgütleri, DEAŞ, FETÖ, PKK gibi örgütler vekalet savaşlarını Türkiye'ye taşınmasını hedefledi. Hendekler, çukurlar açıldı ve bu ülke yangın yerine çevrilmek istendi. Fakat başta silahlı kuvvetlerimiz, jandarma teşkilatımız, emniyet teşkilatımız kısaca devletin tüm imkanlarıyla bu hainlere hak ettikleri dersler birer birer verildi. Ülkemiz şu anda huzur içerisinde bir referandum sürecine doğru gidiyor. Yine referandum özellikle vatandaşlarımızın hür ve özgür iradesinin sandığa yansıtması noktasında sizlerin gayret ve çabaları fevkalade önemlidir. Her zaman olduğu gibi yine referandum sürecinde sizlere güveniyor ve sizlerin yüksek görev anlayışı içerisinde hareket edeceğinize inancımız tamdır. Bu vesileyle teşkilatımızın kurulduğundan bugüne kadar vatan, bayrak, din uğruna şehit olmuş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yine bu mücadelede gazi olmuş, kahraman gazilerimize de bundan sonraki yaşamlarında huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde polis teşkilatının duruşunun herkesi onurlandırdığını hatırlatan Vali Yavuz, "Bu duruş bizleri gururlandırmış ve polis teşkilatımız şanlı mazisine yakışır bir tavır sergilemiştir. Özellikle darbenin def edilmesinde polis teşkilatımızın gerçekten büyük bir vazife ve görev icra ettiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Elbette her teşkilat içerisinde bu teşkilata yakışmayan insanlar vardır, polis teşkilatında da olmuştur. Onları da polis teşkilatımız tek tek tespit ederek kurumla ilişiklerini kesmiştir. Kurumsal milliyetçiliğe bürünmemiştir. İşte teşkilatların uzun süre yaşayabilmesi de buna bağlıdır diye düşünüyorum. Yine inşallah kıyamete kadar böyle mutlu günleri hep beraber kutlarız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualar edilerek yemeğe geçildi.

(UU-MSA-Y)



10.04.2017 15:45:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER