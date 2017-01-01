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'Köşe Kapmaca' Efeler'de sahnelendi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tiyatro etkinlikleri kapsamında 'Köşe Kapmaca' isimli oyun sahnelendi.

Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonunda sahnelenen oyuna Aydın Vali Yardımcıları Ömer Faruk Günay, Alper Faruk Güngör, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Dr. Hidayet Sayın'ın oğlu Behruz Sayın, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydınlı tiyatro yazarı Dr. Hidayet Sayın'ın yazdığı, Aydınlı Amatör Oyuncu Coşkun Kemer tarafından sahneye konulan 'Köşe Kapmaca' oyunu sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Oyun sonunda salonu dolduran tüm davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, oyuncuları tek tek tebrik edip çiçek vererek Coşkun Kemer'e günün anısına plaket takdim etti.

(MU-MB-Y)



10.04.2017 15:45:49 TSI

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