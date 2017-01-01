YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydemir: Karar Net: Millet İçin Evet

Aydemir: Karar Net: Millet İçin Evet

- Aydemir'den İstikrar Hatırlatması

- Aydemir Üreticilerin Konuğuydu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 16 Nisan'da Erzurum'dan bölgeden ve ülkeden rekor oranda bir 'Evet' kararı çıkacağından emin olduklarını belirterek, 'Yüce Milletimiz, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet' için Evet diyecek, milli iradeyi hiçe sayanlar ise tarihi bir ders alacaklardır.' dedi. Aydemir, 'Bizim evet beklentimiz, millet irfanından beslendiğimiz ve o yüksek vicdan ve haysiyete teslim olduğumuz içindir.' kaydını düştü.

AYDEMİR DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ VE MUHTARLARLA BİRLİKTEYDİ

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Değişikliği referandumu arifesinde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve muhtarlarla istişare etti. Birlik Yönetim Kurulu ve üyeleriyle muhtarların öngörü ve tespitlerini dinleyen Milletvekili Aydemir, 'Güçlü Türkiye İçin besicilerimizin, muhtarlarımızın kararı tek: Millet İçin Evet' dedi.

BU YÜCE MİLLET 16 NİSAN'DA YENİ BİR DESTAN YAZACAK

Milletvekili Aydemir, 'Yüce Milletimiz her unsuruyla mukaddesleri uğrunda aynı ortak iman ve duruşu sergiler. Bu duruş, 'Bayrak, ezan, vatan, millet ve devlet uğrunda cihana ders veren bir duruştur. İstiklal Harbinde destan yazan bu milletin, küresel ezberleri bozan en son kaydettiği tarihi duruşu 15 Temmuz'dur. Millet iradesine ipotek koymaya çalışanlara, darbecilere, milletin geleceğini karartmak isteyen hainlere 15 Temmuz'da milli imanla sille indiren bu aziz millet ve iradesi 16 Nisan'da da aynı azim ve heyecanla Güçlü Türkiye için 'Evet' diyecek, bu mübarek seferi durdurmak isteyenlere bir darbe daha indirerek yeni bir destan yazacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

AYDEMİR'DEN EKONOMİDE İSTİKRARIN ÖNEMİ VURGUSU

Besici ve yetiştiricilerin de yer aldığı ekonomi çevreleri için güven ve istikrar kavramının son derece önemli olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Yönetimde istikrar ekonomide de yatırım demektir. Yönetimde güven ortamı üretici ve yatırımcının beklentisidir. İstikrarın olmadığı, yatırımcının geleceğini göremediği konumda hizmet gelmez, yatırım olmaz. İş dünyası kararsızlığa teslim olur, ülke ekonomisi belirsizliğe terk edilir. Biz diyoruz ki sosyal hayatımızda da, ekonomimizde de istikrar ve güven ortamı daim hale gelsin. Yatırımcı, işadamı ve üreticimiz geleceğini görebilsin. Bunun yolu istikrardan geçer. Son 14 yıllık süreçte sosyal ve ekonomik bağlamda hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlarla Türkiye'yi yeni, çağdaş ve küresel boyutlu bir vizyona kavuşturan, ülkeye istikrar getiren AK Dava, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, bu süreci devam ettirme ve güçlendirme amacındadır. ' ifadesini kullandı.

AYDEMİR'DEN 12 NİSAN DAVETİ

Söyleşide Anayasa Değişikliği Paketinde yer alan 18 maddenin açılımını yapan Milletvekili Aydemir,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine matuf soruları cevaplandırdı. Aydemir, AK Dava Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Nisan'da Erzurum'u teşrif edeceğini hatırlatarak katılımcıları, Millet yolunda ve uğrunda kefenini cebinde taşıma kararlılığı gösteren, Milli İradenin Önderi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi tespit ve öngörülerini paylaşmaya davet etti.

(ERZ-AT-Y)



10.04.2017 15:49:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER