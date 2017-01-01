YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit Emniyet Amiri Sakarya dualarla anıldı

Şehit Emniyet Amiri Sakarya dualarla anıldı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya, şehadetinin 1. yılında memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve Polis Haftası'nda Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın Yörük Mahallesindeki baba ocağında mevlid-i şerif gerçekleştirildi. Programa, Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşçı, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve şehit Doğan Sakarya'nın babası Mehmet Ali Sakarya, annesi Fatma Sakarya, ağabeyi Kazım Sakarya ile vatandaşlar katıldı.

Hayır yemeği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunmasının ardından tüm şehitler için yapılan dua ile son buldu.

(BA-ÖND-Y)



10.04.2017 15:49:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER