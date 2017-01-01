YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polis Haftası Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Polis Haftası Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinlikler kutlanıyor.

Kuşadası'ndaki etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde davetliler için kokteyl düzenlendi. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile çok sayıda davetli ve vatandaşın katıldığı törende konuşan Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, polisin, halkın huzur ve güvenini sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat görev başında olduğunu belirterek, mevcut huzur ortamının devamı için görevlerini fekadarca sürdüreceklerini söyledi.

(ZH-MB-Y)



10.04.2017 15:49:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER