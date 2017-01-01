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Başkan Yılmaz: "Olimpiyatlar Samsun için büyük fırsat"

- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "Estetik kaygımız çok yüksek"

- "19 Mayıs 2019 için hazırlık komitesi kuralım"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Bu yaz yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Samsun için büyük bir şans olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Gelen misafirlere ve dünyaya Samsun'u en iyi şekilde tanıtmalıyız" dedi.

AK Parti Grup toplantısında meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, bu yaz 18 Temmuz'da başlayacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın sıradan bir organizasyon olmadığına dikkat çekerek, "Bu olimpiyat şu ana kadar dünyada yapılmış olan uluslararası spor müsabakalarının en fazla katılımlı en fazla sansasyonel sonuçları olan, en fazla medyanın ilgilendiği bir spor organizasyonu olacak. Bir kere Samsun'a 10 bin insan gelecek. 10 bin insanı burada misafir edeceğiz. Bunun aşağı yukarı 5 bine yakını sporcu, geri kalanları Medya, antrenörler, sporcuların yakınları ve aileleri olacak. Bu olimpiyatlara 73 ülke katılacak. Şu ana kadar uluslararası düzeyde, hatta ulusal düzeyde kendimizi yeteri kadar tanıtamadık. Bu anlamda Samsun hak ettiği yerde değil. Şimdi bu olimpiyatla aslında istesek de istemesek de Samsun ile ilgili haberler yapılıp dünyaya şehirle ilgili algıyı anons edecek, haber yapacak kişiler gelecek buraya. 10-15 gün burada kalacaklar ve kaldıkları süre içerisinde Samsun'da gezecekler, selfie yapacaklar, fotoğraf çekecekler, gördükleri görselleri oralara servis edecekler" diye konuştu.



"Sıvasız, boyasız bina kalmayacak"

Gelecek olan misafirlerin ilk dikkat edecekleri şeyin kent estetiği olacağını ve bunun olumsuzluk olarak en önemli göstergesinin de sıvasız, boyasız binalar ile yarım kalmış inşaatlar olacağını dile getiren Başkan Yılmaz, "Çok üstüne basa basa söylüyorum; bu adamların burada oldukları süre içerisinde en çok bizi rahatsız eden şeyler sıvasız boyasız yarım kalmış inşaatların kötü görselleri olacak. Bunlar onların ülkelerinde olmayıp bizde olan bir şey. Sürekli ailesinin Samsun'u anlattığı bir çocuk bugün Samsun'a gelse ilk söyleyeceği, İlk göreceği şeyler işte bu sıvasız boyasız evler olacak. Hepinizin bildiği gibi bizim imar kanunlarımızda, belediye kuruluş kanunları da bize bu binalara müdahale etme hakkını veriyor. Biz bunu sadece şehir merkezinde değil İnşallah ilçelerimize de taşıyalım. Bu konuyu kendinize dert edinmenizi istiyorum. Bunu yaparsak çok büyük bir başarı öyküsü yazacağız" şeklinde konuştu.



"Karadeniz'in en temiz ve en fazla Mavi Bayrak sahibi şehri Samsun"

Geçen sene iki tane mavi bayrak aldıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Bizim en az 10 tane Mavi Bayrak almamız lazım, demiştim ve konuyu özellikle dert edinip takip ettirdim. Şimdi 5 tane daha Mavi Bayrak aldık. Karadeniz'de Mavi Bayrak sadece Ordu'da o da bir noktada bir plajda var. Şimdi bizim yedi noktamızda artık Mavi Bayrak dalgalanacak. Bunu anamızın ak sütü gibi hak ettik" açıklamasında bulundu.



19 Mayıs 2019 için hazırlık komitesi

Türkiye'nin 2019 yılında 2 önemli seçime gideceğini ve sonrasında da 2023 vizyonu için büyük bir yarışın içinde olacağını ifade eden Başkan Yılmaz şunları söyledi: "19 Mayıs 2019, bu 2023'e giden süreçte önemli bir dönemeç olacak bizim için. 19 Mayıs şehri olarak, bize de böyle bir vizyon biçilir ve önümüze konulursa hazırlıklı olmalıyız. Onun için biz şimdiden olimpiyata yönelik bu hazırlık sürecini de işin içine katarak, 2019'a bir hazırlık dönemini başlatmalıyız. Bununla ilgili bir organizasyon komitesi kuralım diye düşünüyorum. Bir 19 Mayıs 2019'a hazırlık komitesi kuralım. Bu komite belirli aralıklarla toplansın. Estetik olabilir, mimari olabilir, tarih olabilir, turizm olabilir, kırsal kalkınma ile ilgili olabilir, çevre bilinci gelişmiş bir şehir olmak için ilçelerimizi de işin içine katarak birçok başlıkta bu komite hazırlık yapabilir. Türkiye'nin 81 ili 30 büyükşehri varsa, bu büyük şehirlerin içerisinde 19 Mayıs 2019'la ilgili en çok iddiası olan şehir herhalde Samsun olmalıdır diye düşünüyorum."

Samsunum-1 gemisinde yapılan toplantıya Başkan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk ile İlçe Belediye Başkanları ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.

(SAM-SLH-Y)



10.04.2017 15:50:32 TSI

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