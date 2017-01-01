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Milletvekili İshak Gazel, Gençlere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

- Gazel: Cumhurbaşkanlığı sistemi rejim değil, bir hükumet sistemi değişikliğidir



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divan üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde gençler ile buluşarak; gençlere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Öğrenci temsilcisi Başkanı Sümeyye Mızrak tarafından organize edilen programda konuşan Milletvekili İshak Gazel, Cumhurbaşkanlığı sisteminin rejim değil, bir hükumet sistemi değişikliği olduğunu söyledi.

18 maddelik Anayasa değişikliği için 16 Nisanda sandığa gidileceğini ifade eden Gazel, "AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak hareket ederek yapmış olduğumuz bu anayasa değişikliği ile Türkiye'nin hükumet sistemi kargaşasına ilelebet son vermek ve Türkiye'nin tamamen istikrarda buluşması ve büyük bir kalkınma hamlesini bir istikrar süreci içerisinde gerçekleştirilmesi için yapılarak halkımıza sunulmuştur. Bu bir hükumet sistemi değişikliğidir. 24. Dönemde bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Bu komisyonda da Ak Parti olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesinde ve arşivlerinde ulaşabilecek bir belge olarak bizim anayasa teklifimizde söz konusu. O zaman teklif ettiğimiz şeyin aynısını MHP ile ortak bir düzenleme yaptık" diye konuştu.

Yeni sistemle koalisyonların artık tarihe karışacağını dile getiren İshak Gazel, "Bizim öne sürdüğümüz Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasamanın ve yürütmenin kesin bir şekilde ayrıldığı bir sistem söz konusu. Anayasa değişikliği ile Türkiye'de kuvvetler ayrılığı düzgün bir biçimde ortaya konacak. Cumhurbaşkanı daha fazla hesap sorulabilir ve şeffaf olacak. Anayasa değişikliği, yönetimde istikrar, adalet ve güçler ayrılığı sağlayacak gerçek bir fırsat" dedi.

Mevcut anayasal sistemin 1980 askeri darbesi sonrası getirildiğini, Anayasanın 2007 yılında değiştirilerek Cumhurbaşkanı seçiminin halk oylamasıyla yapılmaya başlandığını hatırlatan Milletvekili Gazel, "Geçmişteki sarsıcı deneyimler geride kalacak ve yeni bir perspektif sağlayacak. Rejim değişmiyor. Türkiye, demokratik, laik ve hukukun egemen olduğu bir ülke olarak yoluna devam edecek" dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Öğrenci temsilcisinin düzenlediği programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divan üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu, Üniversite öğrencileri, gençler, Ak Parti Gençlik Kolları katıldı.(MB-EFE)



10.04.2017 15:51:02 TSI

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