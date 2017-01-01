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Müjdat Kılıç: Emniyet Amirliğinin kapıları ilçede herkese sonuna kadar açık



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen polis haftası kutlamaları kapsamında Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde okul öncesi öğrencileri ile bir araya gelen İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polisler, Polislik mesleğinin tanıtılması, polise güven duygusunun artırılması, çocuk gözünde polis korkusunun önlenmesi ve temel trafik, güvenlik konularında bilgiler verdi.

Pazarlar Anaokulunu ziyaret eden polisler öğrenciler tarafından alkışlarıyla karşılandı. Polisler öğrencilere meyve suyu ve kek ikram etti.

Pazarlar Anaokulu ziyaretinde konuşan Pazarlar Emniyet amiri Müjdat Kılıç, "Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği personeli olarak Pazarlar Anaokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir dönem geçirmelerini diledik" dedi.

Polisin artık bir güç kullanma mesleği olarak değil topluma hizmet sunan bir meslek olarak ön plana çıkmakta olduğunu belirten, Emniyet Amiri Kılıç, "Çağdaş polisin güvenliği korku salarak ve güç kullanarak değil topluma güven vererek, hizmet sunan polis olmaktadır. Emniyet amirliğinin kapıları ilçede herkese sonuna kadar açıktır. İlçede vatandaş, polis dayanışmasını geliştirmeye kararlıyız" diye konuştu. (MB-EFE)



10.04.2017 15:52:06 TSI

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