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Yozgat'ta Polis Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı Yozgat'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yozgat Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Recep Uysal ve emniyet mensupları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Yurtnaç, polisin, vatandaş ve vatanın huzurunun en büyük teminatı olduğunu belirtti. Emniyet teşkilatına görevlerinde başarı dileklerinde bulunan Vali Yurtnaç, Türk Polis Teşkilatının 172. yılını kutladı.

Ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Emniyet Müdürü Çengeloğlu, yaptığı konuşmada etkinliklerin önceki yıllarda haftaya yayıldığını bu yıl ise 'Polis Günü' olarak kutlandığını söyledi. Daha sonra Vali Yurtnaç ve beraberindekiler polis şehitliğini ziyaret etti. Program, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

(BMG)



10.04.2017 15:53:05 TSI

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