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Vali İsmail Ustaoğlu'ndan köy ziyaretleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu Çayıryolu, Maden, Masat ve Ortaçimağıl köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerine Çayıryolu Köyü'nden başlayan Vali İsmail Ustaoğlu Köy Muhtarı Salim Avşar'dan bilgi alarak, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Vali İsmail Ustaoğlu, buranın ardından yanındaki heyetle birlikte Maden, Masat ve Ortaçimağıl köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada Bayburt'un tarım potansiyelinin yüksek bir il olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, köylerde devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl içerisinde de köylerde yapılan kanalizasyon, içme suyu, sulama kanalları ve göletler gibi alt yapı yatırımlarını sürdürecekleri ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Köylerimizde yapımları devam eden sulama göletlerimiz tamamlandığında 25 göletimiz daha hizmete sunulmuş olacak. Demirözü barajımızın sulama kanallarında kısmi problemler mevcuttu. Bu problemlerin çözümü içinde gerekli adımlar atıldı. Sulama kanallarındaki problemler çözüldüğü zaman ilimiz tarım açısından çok büyük bir kazanım elde etmiş olacak. 2017 yılını içme suyu bakımından seferberlik yılı ilan ettik. İçme suyu konusunda hiçbir köyümüzün problem yaşamasını istemiyoruz. Köylerimizdeki içme suyu depolarında başlatacağımız çalışmalarla gerek bunların onarımı olsun gerek temizlikleri olsun var olan problemleri yıl içerisinde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Ziyaretler sırasında Vali İsmail Ustaoğlu'na İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut eşlik etti.

(YY-AT-Y)



10.04.2017 15:55:19 TSI

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