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Vali İsmail Ustaoğlu'ndan köy ziyaretleri devam ediyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:47
Vali İsmail Ustaoğlu'ndan köy ziyaretleri devam ediyor
Vali İsmail Ustaoğlu'ndan köy ziyaretleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu Çayıryolu, Maden, Masat ve Ortaçimağıl köylerini ziyaret etti.
Ziyaretlerine Çayıryolu Köyü'nden başlayan Vali İsmail Ustaoğlu Köy Muhtarı Salim Avşar'dan bilgi alarak, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Vali İsmail Ustaoğlu, buranın ardından yanındaki heyetle birlikte Maden, Masat ve Ortaçimağıl köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada Bayburt'un tarım potansiyelinin yüksek bir il olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, köylerde devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl içerisinde de köylerde yapılan kanalizasyon, içme suyu, sulama kanalları ve göletler gibi alt yapı yatırımlarını sürdürecekleri ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Köylerimizde yapımları devam eden sulama göletlerimiz tamamlandığında 25 göletimiz daha hizmete sunulmuş olacak. Demirözü barajımızın sulama kanallarında kısmi problemler mevcuttu. Bu problemlerin çözümü içinde gerekli adımlar atıldı. Sulama kanallarındaki problemler çözüldüğü zaman ilimiz tarım açısından çok büyük bir kazanım elde etmiş olacak. 2017 yılını içme suyu bakımından seferberlik yılı ilan ettik. İçme suyu konusunda hiçbir köyümüzün problem yaşamasını istemiyoruz. Köylerimizdeki içme suyu depolarında başlatacağımız çalışmalarla gerek bunların onarımı olsun gerek temizlikleri olsun var olan problemleri yıl içerisinde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Ziyaretler sırasında Vali İsmail Ustaoğlu'na İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut eşlik etti.
(YY-AT-Y)

10.04.2017 15:55:19 TSI
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Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Yapacağımız uygulama şu şekilde olacak; daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz, bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacağız. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız.&quot;
YEREL

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "YAPACAĞIMIZ UYGULAMA ŞU ŞEKİLDE OLACAK; DAHA ÖNCE 2016 HAZİRAN İTİBARIYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNUNA BAŞVURAN VATANDAŞLARIMIZDAN SONRAKİ AYLARDA DA 2017 MART AYINA KADAR OLAN DÖNEMDE DE VERGİ VE PRİM BORCU VAR İSE ÖNCEKİ YAPTIĞI BAŞVURULARI TEKRAR GÜNCELLEYECEĞİZ, BU DÖNEMİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE TEKRAR YENİDEN YAPILANDIRMALARINI YAPACAĞIZ. PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ GEÇEN DEFA YAPMIŞTIK, YENİDEN YAPILANDIRMA BAKIMINDAN YİNE AYNI O BÜTÜN UYGULAMALAR BU DÖNEMDE DEVAM EDECEK. BİR DE 2016 HAZİRAN'DAN ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN VERGİ BORCU OLMAYAN, PRİM BORCU OLMAYAN AMA 2016 TEMMUZ'UNDAN SONRA İLK DEFA VERGİ BORCU VE PRİM BORCU OLAN VATANDAŞLARIMIZ DA BU UYGULAMADAN YARARLANACAKLAR. BÖYLELİKLE YAKLAŞIK 47 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ VERGİ ALACAĞINI YAPILANDIRMIŞ OLACAĞIZ."

Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz.&quot;
YEREL

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "VERGİ GELİRLERİNDE YAKLAŞIK 7 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN YENİ BİR YENİDEN YAPILANDIRMA YAPMIŞ OLUYORUZ ÇÜNKÜ 2016 TEMMUZ'UNDAN 2017 MART'INA KADAR VERGİ BORÇLARINI VADESİNDE ÖDEMEYEN, YİNE VERGİ DAİRELERİNE ÖDENMESİ GEREKEN DİĞER TRAFİK PARA CEZASI OLUR, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ OLUR, DİĞER VERGİLERLE BAKTIĞIMIZ ZAMAN 7 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN BİR YAPILANDIRMAYI BU SURETLE YAPMIŞ OLUYORUZ."
Maliye Bakanı Ağbal: &quot;Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor.&quot;
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL: "YAPTIĞIMIZ HESAPLAMALARA GÖRE BURADA 350 MİLYON LİRALIK BİR MALİYET OLUŞTU. ŞİMDİ BİZ BUNU 30 EYLÜL TARİHİNE UZATIYORUZ, BU DURUMDA YAPTIĞIMIZ HESAPLAMALARA GÖRE, BUNUN VERGİ GELİRLERİNE NET OLARAK 800 MİLYON CİVARINDA BİR ETKİSİ OLACAK. BEN İNANIYORUM Kİ BU MOBİLYA, BEYAZ EŞYA VE VE KONUT SEKTÖRÜNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BU İNDİRİMLER EKONOMİYİ GENEL ANLAMDA CANLANDIRACAK, HEM İSTİHDAM SAĞLAYACAK HEM ÜRETİMİ ARTIRACAK HEM DE PİYASADA YÜZLERİ GÜLDÜRECEK VE BUNUN İŞARETLERİNİ DE ALIYORUZ. BU BAKIMDAN PİYASADA SON DÖNEMDE BAŞLAYAN CANLANMA ARTARAK DEVAM EDİYOR."
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