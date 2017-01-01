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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Gestaş'tan 10 Nisan polis haftası kutlaması

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:54
Gestaş'tan 10 Nisan polis haftası kutlaması
Gestaş'tan 10 Nisan polis haftası kutlaması

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Gestaş personeli, Çanakkale il merkezinde belirli noktalarda görevlerini yerine getiren emniyet mensuplarını ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıldönümünü kutladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yılı dün düzenlenen törenle kutlanırken Gestaş Deniz Ulaşım, görevi başındaki polisleri unutmadı. Gestaş Kurumsal İletişim Müdürlüğü personelleri, Çanakkale ili merkezinde belli noktalarda görevlerini yürüten emniyet mensuplarını ziyaret ederek mevlevi şekerleri ikram etti, görevi başındaki polislerin Polis Haftası'nı kutladı. Çanakkale il merkez girişindeki polis noktası, iskele çevresinde görev yapan polis memurları, karakollarda görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret eden Gestaş personelleri, görev yapan polislere Polis Haftası vesilesiyle teşekkürlerini iletti. Emniyet mensupları da Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıldönümünde ufak bir jestle kendilerini hatırlayan GESTAŞ personeline duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Gestaş yönetimi, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümü vesilesiyle yayınladığı kutlama mesajında, "Görevini fedakârca, vatan ve millet sevdasıyla, yürüten Türk Polis Teşkilatı, gücünü halkımızın güven ve desteğinden almaktadır. Kurulduğu günden bu yana, ülkemizin huzurunu, emniyetini ve güvenini sağlayan; ülkemizin birliği ve bütünlüğü için mesaisini harcayan, doğusunda, batısında ülkenin her bir köşesinde taşıdığı üniformanın hakkını layıkıyla yerine getiren tüm polislerimizin Polis Haftası'nı en içten dileklerimizi kutlarız. Vatan ve görev uğruna canlarını feda eden kahraman şehit polislerimizi de rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.
(GD)

10.04.2017 15:59:52 TSI
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