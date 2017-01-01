YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuşadası Belediyesinden kukla atölyesi etkinliği

Kuşadası Belediyesinden kukla atölyesi etkinliği



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisinde düzenlenen "Kukla Atölyesi" yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe 6-13 Yaş grubu 80 çocuk katıldı.

Çocukların kişisel gelişimlerine, yenilikçiliklerine katkıda bulunmak ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik 2 seans halinde ücretsiz olarak yapıldı. Çorap düğme, plastik tabak gibi malzemeler kullanarak kukla yapan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Kukla Atölyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında saat 10.00 ve 12.00'da İbramaki Sanat Galerisinde bir kez daha gerçekleşecek.

(ZH-MB-Y)



10.04.2017 15:59:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER