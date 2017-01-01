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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Çukurcalı öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:55
Çukurcalı öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi
Çukurcalı öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi

(Fotoğraflı)

Hacı Geyik
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir grup öğrenci, gezi amaçlı İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi.
Çukurca ilçe merkezi ve köy okullarında eğitim öğretim gören 90 başarılı öğrenci; İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Mut ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat'ın çaba ve destekleriyle İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderilen öğrenciler, bugün yola çıktı.
Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, katkılarından dolayı İlçe Kaymakamı Mehmet Mut ve AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat'a teşekkür etti.
(MSA-Y)

10.04.2017 16:01:26 TSI
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