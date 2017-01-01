YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek finalistler belli oldu

AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek finalistler belli oldu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl 5'incisi "15 Temmuz Şehitleri" anısına düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale kalan takımlar, hafta sonu oynanan ikinci tur karşılaşmaları ile belli oldu.

Sanayici ve çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşama teşvik etmek; birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize edilen futbol turnuvasında ikinci tur maçları da tamamlandı. Yüreğir'de bir halı sahada oynanan "AOSB 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası"nda; rakiplerini mağlup eden Meltem Kimya, BİM, Kastamonu Entegre, Amylum Nişasta, Kimteks, Zahit Alüminyum, Sarmak Kompresör ve Güney Çelik Hasır çeyrek finale yükseldi. Tur atlayan takımlar yarı final için mücadele edecek.

Bu arada, haftanın sonuçları şöyle:

"Meltem Kimya-Bilici Holding: 7-3, BİM-Adana Sac: 7-1, Kastamonu Entegre-Beta Gıda: 7-2, Abdioğulları-Amylum Nişasta: 7-8, AOSB-Kimteks: 1-5, Zahit Alüminyum-Garanti Bankası: 11-2, Sarmak Kompresör-Limkon: 12-2, Güney Çelik Hasır-Oğuz Tekstil: 3-2"

(ELF-Y)



10.04.2017 16:01:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER