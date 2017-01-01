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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Erdemli'de köylere parke yol yapılıyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:56
Erdemli'de köylere parke yol yapılıyor
Erdemli'de köylere parke yol yapılıyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi tarafından daha önce köy statüsünde olan Dağlı ve Karayakup mahallelerine parke yol yapıldığı bildirildi.
Erdemli Belediyesi'nin büyükşehir yasasıyla kendilerine bağlanan eski köy ve beldelerdeki hizmet hamlesine devam ediyor. Erdemli Belediyesi olarak parke yol çalışmalarına çok büyük önem verdiklerini ve bu konuda çok iddialı hizmetlere imza attıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli tarihinin en büyük parke yol atağının kendi hizmet dönemlerinde yapıldığını savundu. Erdemli'nin birçok yerini uzak yakın demeden parke yol ve kaldırımlarla süslediklerini ifade eden Tollu, parke yolun daha çağdaş ve sağlam olduğunun altını çizdi.
Erdemli'nin her köşesini parke yol ağıyla ördüklerini kaydeden Tollu, "Planlarımız doğrultusunda her mahalleye parke yol çalışması uygulamaya çalışıyoruz. Göreve başladığımızdan bu yana, üretimini ve döşeme işini kendi bünyemizde yaptığımız ve daha az maliyet sağladığımız parke yol işinde çok iddialı bir konumda bulunuyoruz. Yetişemediğimiz noktalarda hizmet satın alımı da yapıyoruz. Yapılan parke çalışmaları neticesinde Erdemli yolları ve kaldırımlarıyla çağdaş bir şehir görünümüne kavuşmaktadır. Bu bağlamda önceliğimiz bugüne kadar parke yol ve kaldırımla tanışmayan köy ve beldelerimizdir. Buralara tarihlerinin en büyük hizmetlerini götürüyoruz. Allah'ın izniyle daha da iyisini yapıp, insanlarımızı mutlu edeceğiz" dedi.
(HSK-Y)

10.04.2017 16:03:15 TSI
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