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Erdoğan Tok: "Güçlü Türkiye yolunda büyük bir adım için evet"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:01
Erdoğan Tok: "Güçlü Türkiye yolunda büyük bir adım için evet"
Erdoğan Tok: "Güçlü Türkiye yolunda büyük bir adım için evet"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, güçlü Türkiye yolunda büyük bir adım için "evet" dediklerini söyledi.
16 Nisan referandum çalışmalarına ara vermeden devam eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları üyeleri ve ardından İlkadımlı muhtarlarla bir araya geldi. Referanduma sayılı günler kala İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde, Ak Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Cemal Yılmaz Demir, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Adnan Varol, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Avcılar, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin İlkadım mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Buluşmada konuşan Başkan Tok muhtarlara seslendi.

"Muhtarlarımıza bu referandumda da çok iş düşüyor"
Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi çalışmalarını sürdüren Başkan Tok, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu referandumda muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Bizler yoğun bir çalışma temposu içerisinde vatandaşlarımızla bir araya gelirken sizler İlçelerimizin her mahallesinde değerli görevlerinizin yanı sıra bir nevi elçilik yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin getireceği büyüme ivmesini doğru anlatmak adına bizlerin adeta gözü kulağı olmalısınız" diye konuştu.

"Bu parti değil, geleceğimizin seçimi"
Başkan Erdoğan Tok, konuşmasında referandum seçimlerinin bir parti seçimi değil ülke geleceğini belirleyecek önemli bir seçim olduğunun altını çizerken, "Yapılacak referandum milletin kararını belirleyerek vesayetten kurtulacağımız, istikrarlı büyümeyi sağlayacağımız ve güçlü Türkiye yolunda büyük bir adımı atacağımız bir oylama olacak. Bu nedenle yeni sistemi vatandaşımıza doğru anlatmak adına az zaman kalmasına rağmen var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Avrupa hızlı büyümemizden korkuyor"
AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Cemal Yılmaz Demir ise, "Ülke olarak büyük bir gelişim içerisinde olduğumuzu sadece Avrupalı ülkelerin tutumuna bakarak bile anlayabiliriz. Avrupa hızlı büyümemizden korkuyor. İç siyasetimizde de hızlı büyümeyi ve istikrarı sürdürecek sistem Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bizim ülke olarak kaybedecek vaktimiz yok, hızlı olmalıyız. Bize bu hızı sağlayacak yeni anayasa geleceğimizi daha da güçlü yapmamızın önünü açması açısından büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programa da beraber katılan Cemal Yılmaz Demir ve Başkan Erdoğan Tok, partili gençlerle bir araya geldi.
(SAM-SLH-Y)

10.04.2017 16:08:55 TSI
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