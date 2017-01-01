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Bilinçli Aileler Sağlıklı Nesiller Projesi start aldı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü, aile bütünlüğünün korunması ve çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda eğitim gören çocukların daha bilinçli ve huzurlu aile ortamlarına kavuşmaları amacıyla ve çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. "Bilinçli Aileler Sağlıklı Nesiller Projesi" Zonguldak Alaplı İlçesi merkezindeki taşımalı olan köylerde de gerçekleştirileceği belirtildi. Proje süresi tahmini 1 yıl süreceği ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ikinci adımı ile devam edecek. İhtiyaç olması halinde proje süresinin uzatılabileceği belirtildi.

Bilinçli Aileler Sağlıklı Nesiller Projesi, Alaplı Çok Programlı Lisesi yemekhane salonunda Pisikoloji Danışmanı Berna Temel tarafından "Alkol Bağımlığı" sunumu gerçekleştirildi. Berna Temel, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen teknoloji ürünlerinin kullanım süreleri konusunda, "0-2 yaş arası çocuklar, televizyon, tablet ve cep telefonu gibi teknoloji ürünler ile bir dakika bile vakit geçirmemeli. 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise 3-4 defaya bölünecek şekilde toplam 1 saati geçmemeli. Televizyonu asla yemek yedirme unsuru olarak görmeyin. Çocuklarınızı teknoloji ile baş başa bırakmayın ve internet kullanımını mutlaka denetleyin" diye konuştu.

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, daha önce Kaymakamımızın bize talimatı üzere beş konu beş adı altında proje geliştirmiştik. Burada beş konuda kastımız birincisi eğitim ve öğretim niteliğinin artırılması, ikincisi sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, üçüncüsü değerler eğitimi, dördüncüsü yine ilçemizde projelerin geliştirilmesi ve üretilmesi, beşincisi'de örnek değerler ve kalite geliştirme faaliyetleridir. Burada bugün toplumun gerçekten büyük ihtiyaç hissettiği büyük ihtiyaç hasıl olan bağımlılıkla mücadele projesi sosyal kültürel faaliyetler ekibinin gerçekleştirdiği bir projedir.sağlıklı nesiller olarak arkadaşlarımızla birlikte olarak belirledik.çeşitli okullarımızdan seçmiş olduğumuz bizlerle beraber çalışan rehber Öğretmenlerimiz bu Projeyi sahiplendi" dedi.

Alaplı Kaymakamı Saim Eksioğlu, projeyle güzel çalışma yapıldığını söyleyerek, "Bu projeye emek veren ve destek veren herkesi kutluyorum. Sebebi ise İlçe Kaymakamı olarak göreve başladığım andan itibaren Alaplı İlçemizde Türkiye genelinde olduğu gibi bağımlılık, özellikle uyuşturucu bağımlığı konusunda hassasiyetin yeterince gelişmemiş olduğunu gördüm. Bunu anormal bir şey olarak söylemiyorum. Benim çocuğum almaz, benim çocuğum içmez anlayışı ne yazık ki bütün aile fertlerinde var. Çocuklarımızın ve evlatlarımızın genellikle genç nesli bundan kurtulabilmesinin bu tür projelerin ciddi olarak yapmak ve yürütmektir. Ben ve arkadaşlarıma bu konuda başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere önerileri ile destek veren tüm görevli arkadaşlarımıza tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

(EY-OA-Y)



10.04.2017 16:14:37 TSI

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