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Vali Güvençer'den 'Kadim millet' vurgusu



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MANİSA (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümünde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nü makamında ağırlayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 172 yıllık bir teşkilat yapılanmasının kadim millet anlayışının göstergesi olduğunu söyledi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Polis Teşkilatının 172.kuruluş yıldönümü nedeniyle personeli ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, polis teşkilatının kurulduğu günden beri kendini yenilediğini belirterek, "Kurulduğu günden beri gelişen teknolojiye göre personelini yenileyen gerekli teçhizat ve çeşitli suç örgütlerinin oluşumunda gelişen şartlara göre kendisini geliştiren bir teşkilat yapımızla beraber hizmet etmeye devam ediyoruz. Teşkilatımızın yapılanması itibarıyla, bir adli ve idari yapılanması var. Bu idari ve adli yapılanma içerisinde vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve sükuneti için mücadelemizi canla başla yapmaya devam ediyoruz. En son 15 Temmuz darbe kalkışması döneminde yine fedakar bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasıyla hep birlikte sizlerin önderliğinde ve yönlendirmesiyle teşkilatımıza düşen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu vesileyle mükafatımız olarak sizlerin talimatlarını almaya devam edeceğiz" dedi.

Kendisini ziyarete gelen emniyet mensuplarını misafir olarak değil mesai arkadaşı olarak gördüğünü belirten Vali Güvençer "Hem il Valisi olarak kabul öncesi çalışma arkadaşlarımla hem de aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olarak Türk Polis Teşkilatıyla, değerli arkadaşlarımla gurur duyduğumu büyük bir samimiyetle ifade ediyorum. Birinci derecede bu ildeki kamu düzeninin, güvenliğinin, vatandaşımızın can, mal emniyetinin temel karargahı. Şu anda burada gördüğünüz 2 bin 500 polis çalışanımızı temsil eden arkadaşlarımız bu odanın asli çalışanları, iş ortakları, dert ortakları pozisyonundalar. Belki de dünyada çok az teşkilata nasip olmuş bir benimsenme, sahiplenme, sevilme söz konusu. Elbette kolluk gücü dünyanın tüm ülkelerinde belli bir güven tesis etmiştir. Ama bu güven tesisinin ötesinde, kendisinden sayma, muhabbetle sahip çıkma ve sonuna kadar doğrudan kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili olmasa bile, başı her dara düştüğünde müracaat edilecek ilk devlet kurumu olarak polisin algılanmış olması bize mahsus. Polis teşkilatımızın yarattığı imaja mahsus bir özellik" dedi.

172 yıllık bir teşkilatlanma yapısının kadim devlet anlayışı olan kadim bir milletin göstergesi olduğuna vurgu yapan Vali Güvençer, "Ayrıca 172 yıla da vurgu yapmak lazım. Kadim devlet, kadim millet böyle olur. Cumhuriyetimiz çok daha genç, Allaha çok şükür biz kadim devlet ilkesine sahip bir millet olarak Cumhuriyetimizin yaşından çok daha büyük kurumlara sahibiz. Bir kanuna, bir teşkilat şemasına dayalı kent kolluk gücü olarak polis teşkilatı bundan 172 yıl önce kurulmuş ama haddizatında toplum düzenini koruyan ve kolluk vazifesini yapan teşkilatlanmamız 172 yıldan çok daha eski" diye konuştu.

(AY-Y)



10.04.2017 16:17:26 TSI

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