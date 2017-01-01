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Silvan'da 'İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor' projesi



(Fotoğraflı)



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, "İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmenleri, "Temiz Silvan İçin El Ele" ve "Fakir Ailelere Gıda Yardımı" adlı iki proje başlattı.

Okul Müdürü Cihan Tekin, "Silvan Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmenleri ile birlikte 'Fakir Ailelere Gıda Yardımı' adlı projemizi Silvan Belediyesinin desteği ile başlattık. Silvan Belediyesinden temin ettiğimiz yardım kolileri ve projeye katılan öğrencilerimiz ile birlikte önceden belirlediğimiz yardıma muhtaç olan 10 aileye yardım ziyaretinde bulunup onların mutluluğuna vesile olduk. Bu proje ile 'Kıyamet günü müminin serinleyeceği gölgelik verdiği sadakasıdır' anlayışı ile yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadık. 'Temiz Silvan İçin El Ele' adlı projemiz ise belediyenin temin ettiği eldiven, maske ve çöp poşetleri ile projeye katılan öğrencilerimiz bunun yanı sıra belediyenin temizlik personeli ve zabıta ekibi ile birlikte Silvan Ortaokulundan başlayıp Asayiş Şube Müdürlüğüne kadar olan Gazi Caddesi'ni temizledik. Daha önce hazırlanan broşürleri esnafa dağıtarak belediyenin çalışanları ile birlikte Silvan'ı daha temiz tutmak adına söyleyişte bulunduk" dedi.

(YB-MP-Y)



10.04.2017 16:18:07 TSI

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