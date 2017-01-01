Emek Mahallesi'ne 4 derslikli anaokulu yaptırılacak
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ESKİŞEHİR (İHA) - Hayırsever Sevim Ayday, Odunpazarı Emek Mahallesi'ndeki Vali Ali Fuat Güven İlkokulu bahçesine 4 derslikli anaokulu inşa ettirecek.
Valilik adına protokole imza atan Vali Azmi Çelik, devlet-millet işbirliğine güzel bir örnek olan protokolün tüm hayırseverlere örnek olmasını istedi. Hayırsever Sevim Ayday'a devlet adına teşekkürlerini ileten Vali Çelik, okul inşaatının en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.
Çocukları çok sevdiğini dile getiren Hayırsever Ayday ise, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür ederek, temelden iyi bir eğitim alan çocukların ileride çok başarılı olduğunu savundu. Yaptığı işin kendisini çok gururlandırdığını belirten Ayday, devlet-millet işbirliğiyle yapılan yardımların diğer hayırseverlere örnek teşkil etmesini diledi.
Kısa görüş açıklamalarının ardından Vali Çelik ve Hayırsever Ayday, karşılıklı protokole imza attı.
(KÇ)
10.04.2017 16:18:27 TSI
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