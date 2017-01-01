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Akdeniz Üniversitesi'nin acı günü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:14
Akdeniz Üniversitesi'nin acı günü
Akdeniz Üniversitesi'nin acı günü

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesinde, 7 Nisan'da vefat eden Ziraat Fakültesi kurucu Dekanı ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Pekmezci için tören düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'na gerçekleşen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, akademik ve idari personeller ile Prof. Dr. Mustafa Pekmezci Hoca'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Törende, Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak, herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan Mustafa Pekmezci'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyleyen A.Ü. Rektörü Ünal, "Prof. Dr. Mustafa Pekmezci Hocamız, Üniversitemiz için çok önemli bir fakülte olan Ziraat Fakültesi'nin kurucu dekanlığını yapmış ve Fakülteye önemli katkılar sağlamış başarılı bir bilim insanıdı" dedi.
Pekmezci'nin Üniversiteye katkılarının sadece Ziraat Fakültesiyle sınırlı olmadığını belirten Rektör Ünal, "Mustafa Hocamız Rektör Yardımcılığı göreviyle Üniversite geneline de önemli hizmetler vermiştir. Üniversitemize kazandırdıklarından dolayı saygıdeğer hocamız Üniversitemiz tarihinde hep saygı, özlem ve minnetle anılacaktır" diye konuştu.
Cenaze töreninde, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel ve Merhum Prof. Dr. Mustafa Pekmezci'nin kızı Ebru Pekmezci ile oğlu Murat Pekmezci de duygularını dile getiren birer konuşma yaptılar. Tören sonunda üniversite akademik ve idari personeli, Pekmezci ailesine taziyede bulundu. Prof. Dr. Pekmezci'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Uncalı mezarlığında defnedildi.
(SM-

10.04.2017 16:21:57 TSI
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