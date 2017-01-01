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Alanya'da imara açılan yollara sıcak asfalt

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:14
Alanya'da imara açılan yollara sıcak asfalt
Alanya'da imara açılan yollara sıcak asfalt

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yeni açılan imar yolunda yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.
Alanya Belediyesi tarafından Oba Mahallesi'nde Metro kavşağı ile Maki Caddesi arasında başlatılan 20 metrelik imar yolu açma çalışmaları tamamlanarak, sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Metro Kavşağı ile yeni hizmete girecek olan ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yoğunlaşan yol açma ve altyapı çalışmalarının ardından yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Yücel, vatandaşlarımızın kaliteli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmaları için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Başkan Yücel yaptığı açıklamada, "Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak adına ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni açılacak olan ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki imar yollarını açarak üstyapı çalışmaları kapsamında sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Hem Oba Mahallemize konforlu bir ulaşım ağı kazandırmak, hem de bölge hastanesi kategorisine giren ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidiş gelişlerde vatandaşlarımızın her hangi bir sorun yaşamamaları için, Alanya Belediyesi olarak bölgeye yoğunlaştık. Bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
(SM-

10.04.2017 16:22:12 TSI
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