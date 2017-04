YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye Başkanları Polis Haftasını kutladı

MERSİN (İHA) - Mersin'de belediye başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, huzur ve güvenin bir ülkenin varlığı için önemine dikkat çekerek, "Bir ülkede huzur varsa o ülke gelebilecek en iyi seviyeye gelmiştir. Bir ülke de huzur varsa o ülke her alanda kolaylıkla ilerleyebilir, ekonomide büyüyebilir, kültür ve sanatta en güzel noktaya gelebilir. Güvenliğin ve huzurun olmadığı yerde gelecek kaygısı, endişe ve karamsarlık vardır. Bunun en somut örneğini 15 Temmuz darbe teşebbüsünden görmüş olduk. Ülkemiz bir gecede hezeyana uğratılmak, milletimizin huzuruna gölge düşürülmek istendi. Ne mutlu ki, bu darbeden milletimizin kararlılığı ile polisimiz ve askerimizin vatan aşkı, görev bilinci sayesinde Allah'ın izni, alnımızın akı ile çıktık" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Türk polisinin her zaman milletinin gurur duyacağı kahramanlıklara imza attığına işaret ederek, polis teşkilatının 172 yıldır cansiperane bir biçimde görev yaptığını söyledi. Açıklamasında ülkenin doğusundan batısına her köşesinde görev yapan teşkilatın her kademesindeki polislerin üstün bir gayret ve özveri ile çalıştığını vurgulayan Aktaş, vatandaşların huzur ve esenliği için gecesini gündüzüne katan polislerin her birinin birer kahraman vatan evladı olduğunu belirtti. Ülkesi ve milleti için şehit düşen emniyet güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirten Aktaş, "O kahramanlar gün oldu Gaffar Okkan gibi hain bir pusuya düşürüldüler, gün oldu Fethi Sekin gibi bedenlerini kurşunlara siper ettiler. Bu vesile ile tüm şehit polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yine vatan uğruna gazi olan polislerimize de şükranlarımı sunuyorum. Polislerimiz, sadece vatan savunmasında değil, aynı zamanda sosyal yaşamın içinde birçok farklı görevi de yerine getirmektedir. Toplum polisi eliyle mahalle ölçeğinde insanların dertlerine ortak olan, vatandaşlara yönelik düzenlediği eğitimlerle önleyici hizmetlerde bulunan, farklı branşlarda her türlü suç ve suçluyla mücadele eden polislerimiz hayatımızın tam merkezinde bizler için çalışmaktadır" diye konuştu.

Bostan; "Türk polisi terörle mücadelede çok önemli rol üstlenmektedir"

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan ise ülkemizin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte terörle mücadele kapsamında Türk Polis Teşkilatının çok önemli görevler üstlendiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakârlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyor ve tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın huzuru için kahramanca görev yaparken can veren şehitlerimize Allah'tan rahmetle anıyor, ailelerine, polis teşkilatına sabır, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

10.04.2017 16:22:18 TSI

