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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:15
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek
- 15 Temmuz fotoğrafların dili ile anlatılacak

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından 5-14 Mayıs tarihleri arasında Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenecek.
15 Bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan ve ana temasının 15 Temmuz şehitleri olduğu fuar kapsamında ayrıca '15 Temmuz Süreci' konulu ödüllü fotoğraf yarışması da yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında gerçekleştirilecek olan fuar ve fotoğraf yarışması ile ilgili bu gün Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan ve fotoğraf sanatçısı Hasan Demirbağ ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Akın, Malatya'nın kültürel değerlerinin yaşatılması ve yaygınlaştırılması için fuarlar düzenlediklerini belirterek, bu fuarların Malatya'ya katkı sağladığını söyledi. Bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını 15 Temmuz şehitleri anısına yapacaklarını kaydeden Akın, "Fuar kapsamında birtakım söyleşi programlarımız, tiyatro gösterilerimiz ve fotoğraf yarışmamız olacak. Bu yarışmamızı ulusal anlamda yapıyoruz. Özellikle yerelde Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğimiz ve ulusal düzeyde de Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Derneğiyle beraber yapıyoruz. Ben bütün sanatçılarımıza bu etkinliğimize katılmalarını ve etkinliğimize destek vermelerini bekliyorum" dedi. Yapılacak olan etkinliklerle fuara daha farklı bir boyut kazandırmak istediklerinin altını çizen Akın, "Gerek müzik, gerek resim, gerek fotoğraf, gerekse de tiyatro gösterileriyle bundan sonraki süreçte fuarımız hem kültürün hem de sanatsal etkinliklerin ağırlıklı olduğu bir fuar olacak. Ben şimdiden bütün Malatyalı hemşehrilerimizi 5-14 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz Kitap Fuarımıza davet ediyorum. Bu yıl Kitap Fuarımızın süresini de 10 güne çıkardık. Malatyalı hemşehrilerimizin bu anlamda ciddi talepleri vardı. Bu talepleri yerinde bulduk ve bu da olması gereken bir süreçti. Gerek söyleşilerle gerekse de sanatsal etkinliklerle inşallah dolu dolu bir fuar geçireceğiz. Katkıda bulunan hem sivil toplum kuruluşlarımıza hem de kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Toplantıda söz alan fotoğraf sanatçısı Hasan Demirbağ ise fotoğraf yarışması hakkında bilgiler vererek, "Fotoğraf yarışmamızda konumuz 15 Temmuz darbe girişimi süreci. Bu yarışmaya katılacak fotoğrafların 15 Temmuz 2016 ile 27 Nisan 2017 tarihleri arasında çekilmiş olması gerekiyor. Ulusal bir yarışma. 18 yaş üstü herkese bu yarışma açık. Yarışmamızın son katılma tarihi 27 Nisan saat 23:00. Müracaatlar İnternet üzerinden yapılacaktır. Katılmak isteyenler, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=285 adresine fotoğraflarını yollayabilirler. Yarışmanın sonucunda da birinci olana 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL ödül verilecek" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

10.04.2017 16:23:27 TSI
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