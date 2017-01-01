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Harran İlahiyatta Hz. Ömer dönemi kurumsallaşma paneli

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:18
Harran İlahiyatta Hz. Ömer dönemi kurumsallaşma paneli
Harran İlahiyatta Hz. Ömer dönemi kurumsallaşma paneli

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, İslam kurumsallaşma süreci ve Hz. Ömer'in katkıları düzenlenen bir panelle masaya yatırıldı.
Moderatörlüğünü Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Şulul'un yaptığı panele konuşmacı olarak, Uludağ Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Apak ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan katıldı.
İslam Medeniyetinde Kurumsallaşma Hz. Ömer Dönemi başlığıyla düzenlenen panelin açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Akgündüz, "Hocalarımız Şanlıurfa'ya kitap fuarı için geldiler. Biz kendileriyle program yapmak istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Hocalarımız bu panelde Hz. Ömer dönemini anlatacaklar. Bizi kırmayarak buraya gelen hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Panelin ilk konuşmacısı olan Uludağ Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr.Adem Apak, "Ben Şanlıurfa'ya kitap fuarı için geldim. Burada kitaplarımı imzalayıp okuyucularımla buluşacaktım ama bizim en çok kıymetli okuyucularımız öğrencilerimizdir. Böyle toplantılar buradaki hoca ve öğrencilerle tanışmaya vesile oluyor. Biz de bu toplantılara zamanımız oldukça katılmaya gayret ediyoruz. Bu paneller sayesinde Türkiye'nin birçok ilinde bulunan ilahiyat fakülteleri öğrencilerimizle sohbet etme imkanı buluyoruz" dedi. Daha sonra söz alan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan, "Hz. Ömer İslam tarihi ve bizim açımızdan birçok şekilde önemlidir. Birisi kurumsallaşması ve müesseseleşmeyi başlatması açısından önem arz ediyor. Hz. Ömer ayrıca hicreti baz alan bir takvim oluşturarak İslam alemine has bir takvimi meydana getirdi. Hz. Ömer ekonomi yönünden de kurumları da oluşturarak, cizye, öşür gibi vergilerle, devlete mali olarak sürdürülebilirlik kazandırdı. Bugünkü hükumetimiz tarafından uygulanan sosyal güvenlik politikalarının temeli, Hz. Ömer tarafından atılmıştır. Kimsesiz, yoksul ve yardıma muhtaç ailelere devlet yardımı Hz. Ömer'in halifeliği döneminde başlamıştı" diye konuştu.
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele Fakülte Dekanı Prof.Dr. Murat Akgündüz, dekan yardımcıları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
(Şİ-SD-Y)

10.04.2017 16:25:40 TSI
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