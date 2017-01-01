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Mahalle konaklarıyla hizmet kalitesi artıyor



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BURSA (İHA) - Kent merkezinin yanı sıra merkeze sonradan bağlanan 10 yeni ilçenin kırsal bölgelerine de yeni yeni hizmet binaları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Keles'in Kirazlı Mahallesi'ne yapılan bina ile hizmet kalitesini artırdı.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan merkeze sonradan bağlanan tüm ilçelerde kırsal kalkınmadan tarihi ve kültürel mirasa, spordan ulaşıma kadar her alandaki yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle göçün yoğun olduğu Keles, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan'da yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Keles'in Kirazlı Mahallesi'ne de bir hizmet binası kazandırdı. Bölge halkı tarafından kullanılmaya başlanan Kirazlı Mahalle Konağı'nı ziyaret eden Başkan Altepe, beraberindeki Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ile birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bütünşehir yasası öncesinde ilçe belediyelerinin bile hizmet götürmesinin yasak olduğu kırsal kesimde artık hem ilçe belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi olarak rahatlıkla yatırım yaptıklarını hatırlatan Başkan Altepe, halkın ihtiyaçlarının bir bir giderildiğini söyledi. Keles'in Kirazlı Mahallesi'nde de bir hizmet binasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Başkan Altepe, "Harabe durumda, kullanılamaz haldeki köy okulunun bulunduğu arsaya yeni hizmet binamızı yaptık. Müştemilatı, çevre duvarları ve düzenlemeleriyle Kirazlı'ya yakışan bir bina oldu. Kirazlı için hayırlı olsun" dedi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ise, halkın talepleri doğrultusunda tüm eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını ve Kirazlı Mahalle Konağı'nın da önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi.

(AÇ)



10.04.2017 16:25:42 TSI

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