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Kahta'da kaliteli ve konforlu fizik tedavi dönemi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:19
Kahta'da kaliteli ve konforlu fizik tedavi dönemi
Kahta'da kaliteli ve konforlu fizik tedavi dönemi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kahta Devlet Hastanesi, hem ilçe halkına hem de komşu illerden gelen vatandaşlara rehabilitasyon hizmeti veriyor.
Standartların üzerinde teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören Kahta Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Birimi, deneyimli personelleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Temel olarak hastaların bağımsız hareket potansiyellerinin arttırılması, ağrıların giderilmesi için modern rehabilitasyon tekniklerinin uygulandığını ifade eden Fizyoterapist Mehmet Çalışkan, "Ünitemizde ortopedik rehabilitasyon kapsamında, spor yaralanmalarına yönelik rehabilitasyon, kırık sonrası rehabilitasyon, çapraz bağ, menüsküs cerrahisi sonrası rehabilitasyon, protez ameliyatı geçirmiş hastaların rehabilitasyonu, ayrıca kas eklem problemlerinin önlenmesi, eklem kısıtlığının açılması, bel-boyun ağrılarının tedavisi, romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu gibi rahatsızlıklarda fizyoterapi protokolleri ile tedavi yapılmaktadır" dedi. Nörolojik rehabilitasyon olarak kas-tendon ve sinir yaralanmaları sonrası, inme (felçlik), omurilik yaralanmaları rehabilitasyonu ve pediatrik rehabilitasyon olarak serebral palsi, spina bifida gibi birçok hastalıklara yönelik tedavilerin yapıldığını söyleyen Çalışkan, "Osteoporoz ve dejeneratif eklem hastalıklarının rehabilitasyonu, omurga eğriliği tedavisi, solunum rehabilitasyonu, el yaralanmaları ve cerrahi sonrası rehabilitasyon hizmeti de veriyoruz" şeklinde konuştu.
Fizik tedavi hizmetlerinde kalite ve konforun bir arada olduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost ise, birçok hastalıkta İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gitmek zorunda kalan hastaların artık Kahta Devlet Hastanesinde tedavi alarak il dışına gitmek zorunda kalmadığını söyledi. Başhekim Dost, "Hem hastalarımızın hem de ekibimizin taleplerini dikkate alarak ünitemizin fiziki şartlarını çok iyi hale getirdik. Teknik ekipman ihtiyacını karşıladık. Her geçen gün gelişmekte olan ünitemizde günde ortalama 70 hasta tedavi ediyoruz. Komşu illerden de yoğun başvurular alıyoruz. Talebimiz neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 1 fizik tedavi uzmanı daha atandı. Şuanda 2 Fizik tedavi uzmanı, 4 fizyoterapist ve 1 fizik tedavi teknikeri ile fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz ve en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya gayret gösteriyoruz" cümlelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

10.04.2017 16:27:01 TSI
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