YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. FATSO'dan Elektronik İmzalı Belge Hizmeti Projesi

FATSO'dan Elektronik İmzalı Belge Hizmeti Projesi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO), Türkiye'deki oda ve borsalar arasında yazılımı kullanılan ve TOBB tarafından geliştirilen "Elektronik İmzalı Belge Hizmeti Projesi"ni hayata geçirdi.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla, Elektronik İmzalı Belge Hizmeti Projesi'ni hizmete soktu. Fatsa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karataş, uzun zamandan beri TOBB'un üzerinde çalıştığı projenin hayata geçirildiğini söyledi.



"Son derece güvenli"

Projenin önemine değinen FATSO Başkanı Tayfun Karataş, "Dijital imza, elektronik dokümanları imzalamak için kullanılan ve bu elektronik dokümanı alan kişinin de, gönderen kişinin kim olduğuna emin olmasını ve güvenmesini sağlayan bir elektronik koddur. Doğal olarak, dijital imzanın güvenirliliği şifrelenmiş olmasından kaynaklanır. Bu sistem, şifrelenmiş verileri gönderen bilgisayar ile bu şifrelemeyi çözebilen alıcı bilgisayar arasında çalışır. Gönderenin şifreleme işlemi ile alıcının doğrulama işlemi verinin güvenli bir kaynaktan geldiğini gösterir" dedi.



"Odaya gelmeden bile belge alınabilecek"

Dijital imzanın Türkiye'de 2004 yılında yürürlüğe girerek 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile tanımlandığını ifade eden Başkan Karataş, "Elektronik imza, elle atılan ıslak imza gibi kullanılabildiği için, internette her türlü resmi işlemin, hem zamandan hem de kağıt tasarrufu edilerek ve elektronik ortamda arşivlenerek yürütülmesine olarak sağlar. Bu güne kadar vermiş olduğumuz hizmetlerimizde; üyelerimiz kurumumuza gelerek ıslak imzalı belge almakta ve bunları çeşitli kurumlara işlem amacıyla sunmaktaydı. Bu süreçler, kurumumuzun yoğun olduğu dönemlerde üyelerimiz açısından istenmeyen zaman kaybına sebebiyet vermekteydi. 7x24 e-hizmet projesinde ilk hedefimiz; oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, oda ihaleye giriş belgesi, firmanın ortakları ve ticari ikametgâh belgelerini üyelerimize elektronik ortamda, elektronik imzalı olarak ve en önemlisi belgenin orijinalliğini internete bağlı bir bilgisayar veya akıllı telefonla bile bir, iki saniyede yapılabilecek şekilde vermektir. Belge taleplerinin ödemeleri sanal POS ile yapılmakta ve işlemler anında muhasebeleştirilmektedir. Odamızın uygulamaya koyduğu hizmet odaklı bu proje, tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yine bu elektronik işlemlerde aidat ödeme işlemlerinin de sanal POS ile yapılmakta ve işlemler anında muhasebeleştirilmektedir" dedi.



Belge güvenliği

Başkan Karataş açıklamasını şöyle tamamladı: "Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre TOBB tarafından geliştirilen özel kripto cihazı ile elektronik ortamda imzalanan evrakların orijinal halleri TOBB'un sunucularında depolanmaktadır. Depolanan belgelerin üzerinde bulunan 'kare kod' veya belgelerin altında yer alan belge doğrulama kodu ve doğrulama bağlantısı aracılığı ile belgeyi doğrulamak isteyen kişi; ister mobil ortamdaki barkod okuma yazılımları aracılığı ile isterse de doğrulama kodunu ilgili adrese yazmak suretiyle belgenin orijinal halini ekranında görebilir ve elektronik imzalı olarak bilgisayarına yükleyebilir."

(AA-SLH-Y)



10.04.2017 16:27:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER