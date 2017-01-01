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Muhtarların SGK primi sevinci

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:20
Muhtarların SGK primi sevinci
Muhtarların SGK primi sevinci

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batmanlı muhtarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağına ilişkin açıklamalarını sevinçle karşıladıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe'de düzenlenen 37'nci Muhtarlar Toplantısı'nda, muhtarların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin devlet tarafından ödeneceğini açıklaması, Batmanlı muhtarları sevindirdi. Batman Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Masum Patir, derneğe üye muhtarlar adına yaptığı açıklamada, yıllardır bu sorunu dile getirdiklerini ve ilk Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe gireceğinden mutlu olduklarını belirtti. Patir, eskiden aldıkları muhtarlık maaşıyla ancak Bağ-Kur borcunu karşılayabildiklerini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızın SGK primlerini devletiniz tarafından yatırılmasına dair yaptığı açıklama neticesinde bütün muhtarlarda bir sevinç yarattı. Muhtarların daha önce özlük hakları yeterli düzeyde değildi. Şuanda en azında sigorta primlerinin devletimiz tarafından karşılanması bize ekstradan bir avantaj oldu. Bu habere bütün muhtar arkadaşlarımız sevindi. Daha önce maaşım primi karşılamıyordu. Ama geldiğimiz sürece baktığımız zaman şuanda bin 404 lira artı maaşımız ve SGK primi bizden düşürüldü. Bu da sevindirici bir durumdur" dedi.
(MŞY-MP-Y)

10.04.2017 16:27:58 TSI
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