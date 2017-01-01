10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:20
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü
- Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.
Malatya Polis evinde düzenlenen yemeğe Malatya Valisi Mustafa Toprak, vali yardımcıları, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 7. Ana Jet Üssü Komutanı Pilot Kurmay Albay Hüseyin Kanbur, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 172. yılını kutlamakta olduğumuz bu günlerde polisimiz; görev azmi, kahramanlık, özveri ve fedakarlık örneği göstererek milletimizin engin sevgi ve güvenini kazanmanın onurunu ve gururunu yaşamaktadır. 21. yüzyılın gereklerine uygun, insan kaynağı ve teknoloji bilgisi ile çağın ötesini hedefleyen, Emniyet Teşkilatımız, huzur ve güven ortamının devamı için, her türlü gayreti göstererek, ülkemizin daha güvenli, daha yaşanılır bir yer olması için, suçla mücadelede, çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Türk Polisi geçmişinden aldığı ilham, güçlü, modern ve değişime açık yapısıyla, ülkemizin güvenlik, toplumsal barış ve istikrarının teminatı olmaya devam edecektir. Bizim gücümüz, milletimizin gücüdür. Suç ve suçlularla yaptığımız mücadele, toplumun her kesimince takdir edilmektedir. Halkımızın güveni ile suçu önleme ve suçla mücadelede, başarı grafiğimiz her geçen gün yükselmektedir. Gücünü milletten ve kanunlardan alan Polis Teşkilatımız Anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat ve fedakarlıklarla 172 yıldır milletimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevini başarıyla yerine getirmektedir. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla halkımızın sevgi, güven ve saygınlığını kazandık. Bundan sonra da yapacağımız hizmetlerde, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, demokratik, laik cumhuriyetimizin bir kurumu olarak aynı inanç ve özveriyle görevimizi sürdüreceğiz" dedi.
Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, Türk Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, "Tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve güzel günler geçirmesini diliyorum. Emniyet teşkilatımız ülkemizin kadim ve göz bebeği kurumlarından bir tanesi. Devletimizin bekasını, birliğini ve beraberliğini muhafaza etmek üzere her bir kurum kendine verilen yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Şüphesiz ki emniyet teşkilatımızın da bu anlamda çok özel bir yeri var. Devletimizin ve milletimizin bekasını ve huzurunu sağlayacak bir kurumdur emniyet teşkilatımız. Bizlerin her türlü sıkıntılı anında gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden görevlerini deruhte ediyorlar. Bu gün 780 bin kilometre karenin her bir köşesinde tüm güvenlik görevlilerimiz aynı şekilde bu zorlu görevlerini yerine getiriyorlar. Ben bu vesile ile bütün güvenlik görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

10.04.2017 16:28:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI 5-14 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK
Arguvan Belediyespor ile İnönü Üniversitesi play- aut maçında karşılaşacak
YEREL

ARGUVAN BELEDİYESPOR İLE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PLAY- AUT MAÇINDA KARŞILAŞACAK
Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Yeşilyurt Belediyespor'da olağanüstü kongre gündemde
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE GÜNDEMDE
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Evkur Yeni Malatyaspor 7 maç sonra kaybetti
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Öğrenciler velileri ile birlikte seramik çalışması yaptı
YEREL

ÖĞRENCİLER VELİLERİ İLE BİRLİKTE SERAMİK ÇALIŞMASI YAPTI
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI KUTLAMALARI
Yeşilyurt Belediyespor sezonu ikinci sırada tamamladı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR SEZONU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI
Karaköprü Belediyespor şampiyon oldu
YEREL

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR ŞAMPİYON OLDU
Milletvekili Şahin ve Başkan Polat referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN VE BAŞKAN POLAT REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Başkan Gürkan Polis Haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN POLİS HAFTASINI KUTLADI
Vali Toprak'dan Polis Haftası kutlaması
YEREL

VALİ TOPRAK'DAN POLİS HAFTASI KUTLAMASI
U21 1.Ligi
YEREL

U21 1.LİGİ
Fotoğraf ve bellek söyleşisi
YEREL

FOTOĞRAF VE BELLEK SÖYLEŞİSİ
CHP'de referandum çalışmaları
YEREL

CHP'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Okullar Arası Küçükler Kız - Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları sürüyor
YEREL

OKULLAR ARASI KÜÇÜKLER KIZ - ERKEK HENTBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI SÜRÜYOR
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor
YEREL

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLİYOR
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!