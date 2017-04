YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü

- Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Malatya Polis evinde düzenlenen yemeğe Malatya Valisi Mustafa Toprak, vali yardımcıları, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 7. Ana Jet Üssü Komutanı Pilot Kurmay Albay Hüseyin Kanbur, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 172. yılını kutlamakta olduğumuz bu günlerde polisimiz; görev azmi, kahramanlık, özveri ve fedakarlık örneği göstererek milletimizin engin sevgi ve güvenini kazanmanın onurunu ve gururunu yaşamaktadır. 21. yüzyılın gereklerine uygun, insan kaynağı ve teknoloji bilgisi ile çağın ötesini hedefleyen, Emniyet Teşkilatımız, huzur ve güven ortamının devamı için, her türlü gayreti göstererek, ülkemizin daha güvenli, daha yaşanılır bir yer olması için, suçla mücadelede, çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Türk Polisi geçmişinden aldığı ilham, güçlü, modern ve değişime açık yapısıyla, ülkemizin güvenlik, toplumsal barış ve istikrarının teminatı olmaya devam edecektir. Bizim gücümüz, milletimizin gücüdür. Suç ve suçlularla yaptığımız mücadele, toplumun her kesimince takdir edilmektedir. Halkımızın güveni ile suçu önleme ve suçla mücadelede, başarı grafiğimiz her geçen gün yükselmektedir. Gücünü milletten ve kanunlardan alan Polis Teşkilatımız Anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat ve fedakarlıklarla 172 yıldır milletimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevini başarıyla yerine getirmektedir. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla halkımızın sevgi, güven ve saygınlığını kazandık. Bundan sonra da yapacağımız hizmetlerde, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, demokratik, laik cumhuriyetimizin bir kurumu olarak aynı inanç ve özveriyle görevimizi sürdüreceğiz" dedi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, Türk Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, "Tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve güzel günler geçirmesini diliyorum. Emniyet teşkilatımız ülkemizin kadim ve göz bebeği kurumlarından bir tanesi. Devletimizin bekasını, birliğini ve beraberliğini muhafaza etmek üzere her bir kurum kendine verilen yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Şüphesiz ki emniyet teşkilatımızın da bu anlamda çok özel bir yeri var. Devletimizin ve milletimizin bekasını ve huzurunu sağlayacak bir kurumdur emniyet teşkilatımız. Bizlerin her türlü sıkıntılı anında gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden görevlerini deruhte ediyorlar. Bu gün 780 bin kilometre karenin her bir köşesinde tüm güvenlik görevlilerimiz aynı şekilde bu zorlu görevlerini yerine getiriyorlar. Ben bu vesile ile bütün güvenlik görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



10.04.2017 16:28:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER