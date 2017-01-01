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Erdoğan ve Tahmazoğlu Delbes Mahallesini ziyaret etti



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile birlikte 16 Nisan da yapılacak olan referandum öncesi Delbes Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi Başkan ıMehmet Tahmazoğlu, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ile birlikte Delbes Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşlara ve esnafa yeni sistem ve değişecek Anayasa maddelerine ilişkin bilgi veren Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Türkiye büyüyecek"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, "16 Nisanda Türkiye'de huzurun, istikrarın, güvenin oylamasını yapacağız. Artık bundan sonra bir seçim yapıp beş yıl boyunca bir daha seçim ya da koalisyonla uğraşmayacağız, önümüze bakacağız. Çok hızlı bir yönetim sistemiyle yatırımlar hızlanacak. Türkiye büyüyecek ve önümüz açılacak. Bunun gerçekleşmemesi için mücadele edenlere en güzel yanıt 16 Nisan günü verilecektir" dedi.

"Doğru söylemiyorlar"

Vatandaşların merak ettiği soruları cevaplayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Anayasa değişikliğine ilişkin yürütülen hayır kampanyalarında maalesef doğrular söylenmiyor. Biz de uygulanan parlamenter sistemin sıkıntılarını ve bize yaşattığı krizleri, darbe ve muhtıra dönemlerini biliyoruz. Bunları tekrar yaşamamak ve istikrarın sistemle sürdürülebilir bir hale getirilmesi için anayasa değişikliği zorunlu bir hükümet sistemi değişikliğidir. Dolaylı yollardan bilgi edinmeye çalışmayı bırakalım. Değiştirilecek 18 maddeyi mutlaka okuyalım" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



10.04.2017 16:30:06 TSI

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