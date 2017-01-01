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İş adamları HKÜ öğrencilerinin kariyer planlarına destek oluyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi, öğrencilerini hayata hazırlarken iş dünyasından alanında uzman temsilciler ile bir araya geldi.

HKÜ Hukuk Fakültesi bu kapsamda organize ettiği kariyer günlerinde, Lojistik Firmaları Sektörü Yılın En Başarılı Markası 2016 ödülünün sahibi Arkas Lojistik Firma Temsilcilerini ağırladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve HKÜ Hukuk Amfisinde gerçekleşen programda, "Arkas Lojistik'te İş ve Staj İmkanları" konuşuldu.

"Proaktif ve Yenilikçi Bir Üniversiteyiz"

Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Bağcı "Rektörümüzün sürekli söylediği bir şey var. Biz proaktif ve yenilikçi bir üniversiteyiz. Bu yüzden bizler üniversitemizin idarecisi olarak öğrencilerimizi her sektörden en iyilerle buluşturmak istiyoruz. Türkiye'de deniz hukuku, deniz taşımacılığı ve lojistik denildiğinde ilk olarak akla Arkas Lojistik gelir ve sektörün başat aktörlerinden biridir. Hepimizin vakti değerli. Bu anlamda bizim için vaktini ayıran ve buraya kadar gelen değerli temsilcilerimize teşekkür ederim" dedi.

Arkas Lojistik'te İş ve Staj İmkanları

Arkas Lojistik'in tanıtım filmi ile devam eden programa konuşmacı olarak Arkas Lojistik'ten İnsan Kaynakları Müdürü Evrim Dal, Kurumsal Risk Yönetimi Departman Sorumlusu Avukat Tuğba Güldemir, Ulaştırma Hizmetleri Bölge Müdürü Yahya Ersoy katıldı. Firma hakkında genel olarak bilgi veren ve konuyu tüm yönüyle ele alan temsilciler, firmanın iş ve staj imkanları ile ilgili öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Meslek yaşamı hakkında tecrübelerinden de bahseden temsilciler firma içi kurumsal yapı, destek birimler, kurumsal risk ve firma hizmetleri gibi konuların yanı sıra iş yaşamı ile ilgili öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin merak ettikleri tüm soruların cevap bulduğu program sonunda konuşmacılara plaket verildi. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi.

(AK-SD-Y)



10.04.2017 16:31:25 TSI

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