YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekman'da "Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi

Tekman'da "Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi" kapsamında Tekman'da 'da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun konusunda eğitim programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programına İlçe Milli eğitim Müdürü Suat Sefil, Milli Eğitim Şube Müdürü Yahya Çetinkaya, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Süleyman Tanas projenin içeriği ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Projenin aile eğitimi açısından önemli olduğunu belirten Tanas " Projemizde özellikle kadınların eğitimine önem veriyoruz. Aile içi sağlıklı iletişim yollarının benimsenerek, hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak amacıyla kadınlarımıza sosyal ve kültürel alanda geliştirilebilmeleri için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimiz yoğun ilgi görüyor. Aile içi iletişim, kadın ve çocuk hakları, tüketici hakları konularında eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizi uzman arkadaşlarımız aktarıyor" diye konuştu.

Tanas, projeyle ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek, aile eğitimlerinin toplumun gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şeyma Kılınç, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Basın ve Halkla Birimi Sorumlusu Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve uygulamaları konusunda eğitim verildi.

Eğitim programı sonunda Kılınç ve İspirli katılımcıların sorularını yanıtladı.

(ERZ-AT-Y)



10.04.2017 16:33:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER